El 22 de abril de 2026, Reza Pahlavi estuvo en Berlín para una conferencia de prensa, pero ante su visita a la ciudad alemana, protestantes le arrojaron lo que parece salsa de tomate.

Según reportes de medios locales, la policía de Berlín detuvo a la persona que le arrojó salsa de tomate a Reza Pahlavi.

Reza Palahví es atacado con salsa de tomate en Berlín

El hijo del último sha de Irán, Reza Pahlavi, fue atacado al salir de una conferencia de prensa en Bundespressekonferenz, Berlín, por un grupo de manifestantes.

La presencia de Reza Palahví en Alemania para pedir el rechazo del régimen de Irán, llevó a que protestantes que hicieran presentes a las afueras del edificio.

Sin embargo, al terminar la conferencia de prensa, Reza Palahví salió acompañado de varias personas y entre exigencias y acusaciones, un hombre le arrojó -aparentemente- salsa de tomate.

Ante el ataque, policía en Berlín derribó a la persona y el equipo de Reza Palahví lo cubrió hasta llegar a su vehículo.

Reza Pahlavi wurde vor der Bundespressekonferenz soeben von einem Aktivisten mit Farbe attackiert pic.twitter.com/m9eWmmEqgb — Tilo Jung (@TiloJung) April 23, 2026

Aparentemente, nadie salió lesionado tras la agresión en Berlín.

Atacante de Reza Palahví fue arrestado

Le arrojaron salsa de tomate a Reza Palahví en su visita a Berlín, pero el atacante ya fue detenido, según reportaron medios locales.

En los videos se ve como la policía de Berlín derribó al atacante de Reza Palahví, quiénes además habrían confirmado que fue arrestado.