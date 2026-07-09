Recep Tayyip Erdoğan es un político turco y actual presidente de Turquía, cargo que ocupa desde 2014. Anteriormente se desempeñó como primer ministro entre 2003 y 2014 y es fundador del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fuerza política que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

En 2026 volvió a ocupar los titulares internacionales durante la cumbre de la OTAN, donde pidió a los países aliados eliminar las restricciones a la cooperación en materia de industria de defensa.

¿Quién es Recep Tayyip Erdoğan?

Recep Tayyip Erdoğan es un político turco considerado una de las figuras más influyentes de la política contemporánea de Turquía. Comenzó su carrera en la administración pública como alcalde de Estambul y posteriormente fundó el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), con el que llegó al gobierno nacional y más tarde a la presidencia del país.

Durante su trayectoria ha impulsado reformas económicas, cambios constitucionales y una política exterior que ha fortalecido el papel de Turquía en asuntos regionales e internacionales. Su liderazgo ha marcado la política del país desde principios del siglo XXI.

¿Qué edad tiene Recep Tayyip Erdoğan?

Recep Tayyip Erdoğan nació el 26 de febrero de 1954 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 72 años.

¿Recep Tayyip Erdoğan tiene pareja?

Sí. Recep Tayyip Erdoğan está casado con Emine Erdoğan (Emine Gülbaran), con quien contrajo matrimonio en 1978.

Desde entonces, la primera dama ha participado en diversos proyectos sociales, educativos y ambientales impulsados desde la presidencia.

¿Qué signo zodiacal es Recep Tayyip Erdoğan?

Recep Tayyip Erdoğan es Piscis, ya que nació el 26 de febrero. Piscis pertenece al elemento agua y suele asociarse con personas intuitivas, empáticas, adaptables y con facilidad para desenvolverse en distintos entornos.

¿Recep Tayyip Erdoğan tiene hijos?

Sí. Recep Tayyip Erdoğan y Emine Erdoğan tienen cuatro hijos: Ahmet Burak, Bilal, Esra y Sümeyye Erdoğan.

¿Qué estudió Recep Tayyip Erdoğan?

Recep Tayyip Erdoğan estudió Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Marmara, en Estambul.

¿En qué ha trabajado Recep Tayyip Erdoğan?

Recep Tayyip Erdoğan es conocido principalmente por su trayectoria política, que lo ha llevado de la administración municipal al liderazgo del gobierno y posteriormente a la presidencia de Turquía.