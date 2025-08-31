En el marco del US Open que se lleva a cabo en Estados Unidos, Piotr Szczerek, un millonario CEO de Drogbruk, le arrebató a un niño una gorra autografiada por el tenista Kamil Majchrzak.

Los hechos ocurrieron ayer sábado 30 de agosto en el Flushing Meadows-Corona Park, ubicado en la ciudad de Nueva York, donde el tenista polaco Kamil Majchrzak venció al competidor ruso Karen Khachanov en un partido de 5 sets.

Fue después del juego de tenis que Kamil Majchrzak se acercó a las gradas de la pista dura del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, donde un niño esperaba recibir una gorra firmada, pero el millonario Piotr Szczerek impidió esta acción arrebatándole el objeto de las manos al menor de edad.

En redes sociales circuló un video de lo sucedido en el US Open ayer 30 de agosto, donde el millonario CEO de Drogbruk, Piotr Szczerek, le arrebató de las manos a un niño una gorra firmada por el tenista Kamil Majchrzak.

Pese a la intensa disputa en la que Kamil Majchrzak obtuvo la victoria frente al ruso Karen Khachanov, por parciales de 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (10-5), la noticia que cobró mayor relevancia fue lo que sucedió después del juego de tenis del US Open.

Como es costumbre en este tipo de eventos, los tenistas suelen acercarse al público para regalar objetos y firmar toda clase de artículos, por lo que un niño aprovechó la oportunidad para conseguir una gorra de Kamil Majchrzak, a quien había alentado a lo largo del partido.

Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, Piotr Szczerek le arrebató la gorra al menor de edad, se la mostró a su esposa, quien estaba grabado los hechos con su celular, y luego escondió el objeto en un bolso.

US Open: Kamil Majchrzak encuentra al niño al que Piotr Szczerek le arrebató una gorra firmada

Tras lo sucedido en el US Open, el tenista Kamil Majchrzak se percató en redes sociales del incidente que involucró a un niño y al millonario Piotr Szczerek.

“Después del partido no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido?“, escribió el tenista polaco en su cuenta de X.

Una hora más tarde, el deportista explicó que logró hacerle llegar la gorra al niño del video: