En conferencia de prensa, el presidente Donald Trump anunció que quiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos; buscará que regrese a sus orígenes con uno usado en tiempos de guerra.

De momento, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, no se ha pronunciado sobre la nueva idea de Donald Trump, sin embargo, señaló la dependencia está orgullosa de ser parte de dicho gobierno.

Aunado a esto, Pete Hegseth retuiteó el mensaje del senador republicano Mike Lee, quien declaró que ya está en proceso el proyecto de ley para que el Departamento de Defensa cambie de nombre conforme los deseos de Donald Trump.

Donald Trump quiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos por uno usado en tiempos de guerra; así se llamaría

Desde el Despacho Oval, Donald Trump declaró su intención de cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos para regresar la dependencia a sus orígenes durante los tiempos de guerra.

El Departamento de Guerra es como Donald Trump y funcionarios habrían comenzado a llamarlo, ya que como señaló el presidente, simplemente suena mal llamarlo de defensa ya que no sólo quieren defender, también ofensiva.

Aunado a dicho argumento, Donald Trump añadió que con el Departamento de Guerra, Estados Unidos ganó todo, tanto la Primera como Segunda Guerra Mundial, por lo que cree que podrían tener de nuevo esto.

Donald Trump señaló que el cambio de nombre a Departamento de Guerra podría hacerse la semana siguiente, tras someterlo a votación entre los presentes, para regresar a la época en que Estados Unidos ganaba los conflictos.

Al respecto, Donald Trump cuestionó a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien respondió que eso viene pronto, ya que el titular había señalado la posibilidad desde marzo.

Departamento de Guerra: Origen del predecesor del Departamento de Defensa que quiere cambiar Donald Trump

Tal como apuntó Donald Trump, el Departamento de Guerra es el nombre original del actual Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuyo origen data de 1789, cuando fue creado por el congreso de dicho país.

En ese momento, el secretario de Guerra supervisaba tanto el ejército, su armada así como el cuerpo de marines, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la cual según Donald Trump, ganaron.

En 1947, tras la enmienda a la Ley de Seguridad Nacional, el Departamento de Guerra cambió su nombre, con las ramas miliates bajos su control, aunque el cambio entró en vigor hasta 1949.

El primer secretario de Defensa fue James V. Forrestal y si se consigue el cambio de nombre, el último sería Pete Hegseth.