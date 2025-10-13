Pablo Laurta es el nombre de la persona que generó indignación en Latinoamérica por el doble feminicidio de su ex esposa y a su ex suegra.

El caso ha abierto debate en redes sociales por la figura de Pablo Laurta quien es un conocido antifeminista.

¿Quién es Pablo Laurta?

Pablo Rodríguez Laurta es un hombre originario de Uruguay que fue detenido en en un hotel céntrico de Gualeguaychú, en Entre Ríos tras el doble feminicidio de su ex esposa y su ex suegra.

El caso ha causado conmoción tras darse a conocer también la cercanía entre Pablo Laurta con figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez, ambos asesores del presidente argentino Javier Milei.

"DEN LA CARA"



Porque Pablo Laurta, el doble femicida que secuestró a su hijo, era el presentador en las charlas contra el feminismo de Agustín Laje y Nicolás Márquez, asesores de Javier Milei pic.twitter.com/ZuMH1BRsop — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) October 12, 2025

¿Cuántos años tiene Pablo Laurta?

Pablo Laurta fue detenido a los 39 años de edad, en octubre de 2025.

¿Quién fue la última pareja de Pablo Laurta?

Fuentes judiciales señalan que Pablo Laurta y su ex esposa y ahora víctima de feminicidio, Luna Micaela Giardina -de 26 años de edad- se conocieron por redes sociales en 2018.

No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron una relación sentimental, fruto de la cual tuvieron un hijo en común.

Luna Giardina era originaria de Córdoba, ciudad de Argentina. Pero durante la relación se mudó a Uruguay.

Años después escapó y regresó a su ciudad natal junto con el menor , esto tras haber denunciado a Pablo Laurta por intento de homicidio.

Expedientes revelan que el uruguayo había intentado ahorcarla, motivo por el que las autoridades del país le otorgaron un botón antipánico.

¿Quiénes son los hijos de Pablo Laurta?

Según reportan medios internacionales, Pablo Laurta tiene un hijo de 5 años de edad llamado Pedro.

El sábado 11 de octubre de 2025, tras el feminicidio de su ex esposa y ex suegra, Pablo Laurta se llevó al menor y trató de regresar con él a Uruguay.

Tras la detención, ocurrida el domingo 12 de octubre, autoridades reportaron que el hijo de Pablo Laurta se encontraba en buen estado de salud.

¿Qué estudió Pablo Laurta?

De acuerdo con las redes de Pablo Laurta, llevó a cabo estudios en escuelas como:

Universidad ORT de Uruguay

Corporate Finance Institute

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

¿En qué ha trabajado Pablo Laurta?

En sus redes sociales Pablo Laurta se presentaba como el director de una empresa de marketing digital llamada VContenidos.

Así como era el miembro fundador de Varones Unidos, un grupo con discurso antifeminista en el que promovía la idea de que este movimiento ejercía fuertes injusticias sociales en contra de los hombres.

Cuando dicen que odian a las feministas y que la violencia de género no existe, preocupate.

Pablo Laurta, aplaudido por Agustín Laje y Nicolás Márquez, lideró Varones Unidos. Ahora está acusado de dos femicidios y secuestro.

No es batalla cultural, es violencia brutal. Nos matan pic.twitter.com/LY4KEjUPKn — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) October 13, 2025

Pablo Laurta detenido por el doble feminicidio de su ex esposa y ex suegra en Uruguay

El domingo 12 de octubre de 2025 autoridades detuvieron a Pablo Laurta por el doble feminicidio de Mariel Zamudio -de 54 años de edad- y Luna Giardina.

Esta última es su ex esposa, con quien tuvo un hijo en común y quien ya lo había denunciado por violencia en el pasado.

Los hechos ocurrieron el sábado 11 de octubre cuando Pablo Laurta ingresó al domicilio de Luna Giardina en el barrio Villa Serrana, en Córdoba.

En la residencia estaban también el hijo de 5 años y Mariel Zamudio, ex suegra de Pablo Laurta.

El hombre disparó un arma de fuego contra ambas mujeres y escapó del lugar con su hijo.

La detención se llevó a cabo un día después tras activarse el Alerta Sofía y un pedido de captura internacional de Interpol.