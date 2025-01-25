El ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, busca eliminar el delito de feminicidio del Código Penal bajo el argumento de que el feminismo ha distorsionado el concepto de igualdad.

Esta iniciativa se une a las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, donde cuestionó la figura del feminicidio, pues, según él, legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre.

De acuerdo con Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), tan solo en 2024 Argentina registró 255 feminicidios y 604 intentos de feminicidios, cifras mayores a las registradas en 2023.

Argentina corre peligro pues se busca eliminar el delito de feminicidio

A través de redes sociales, el ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, informó que buscarán eliminar la figura del feminicidio del Código Penal, por lo que este país corre peligro.

“Vamos a eliminar la figura del feminicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, informó Mariano Cúneo Libarona.

Para esto se tendría que reformar la ley 26.791 del Código Penal Argentino que acota la sentencia de feminicidio, que entró en vigor desde 2012, durante la administración de Cristina Fernández.

Asimismo, el ministro Mariano Cúneo Libarona aseguró que el feminismo ha sido usado como una técnica para obtener dinero y hacer menos al hombre.

“Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”, dijo.

Feminicidio en Argentina (captura de pantalla)

Ministro de Justicia va contra derechos de las mujeres en Argentina

Esta no sería la única ocasión que el ministro Mariano Cúneo Libarona y Javier Milei intentan ir contra los derechos de las mujeres en Argentina y se oponen a lo que denominan de forma despectiva “ideología de género”.

Una de las primeras decisiones del ministro de Justicia en contra de los derechos de las mujeres fue eliminar:

Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad

Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género

Estas instituciones daban asistencia a víctimas de la violencia de género, como la Línea 144 para denuncias de casos de violencia contra la mujer y prevención de este tipo de violencia.