Cazzu -de 31 años de edad- lanzó un fuerte y contundente mensaje a sus compatriotas tras las polémicas declaraciones de Javier Milei.

Recientemente el presidente argentino se lanzó en contra del colectivo feminista y la comunidad LGBTIQ+.

Palabras que generaron una fuerte indignación entre la comunidad artística de Argentina, siendo Cazzu quien dio respuesta al discurso de Javier Milei, de 54 años de edad.

Cazzu (@el.rey.tocinomx / Instagram)

Javier Milei y las declaraciones que indignaron a Cazzu

Fue el pasado jueves 23 de enero de 2025 cuando Javier Milei se presentó en el Foro de Davos, espacio donde arremetió en contra de lo que ha llamado “ideología woke”.

Incluso desde antes de asumir su cargo como presidente, Javier Milei jamás ocultó su profundo rechazo a comunidad LGBTIQ+ y al movimiento feminista .

Y en esta ocasión no fue la excepción, pues a lo largo de su discurso volvió a despreciar ambos frentes. Insinuando por ejemplo que las parejas homosexuales son “pedófilos”.

Expresando además que, en lugar de feminicidios, se debería estar hablando de los “machicidios”.

Por lo que Cazzu, quien siempre se ha declarado a favor de las mujeres, las niñas y el feminismo, hizo un llamado a todas las personas que se hayan sentido agredidas por el discurso del presidente argentino.

Javier Milei, presidente de Argentina (Especial)

El mensaje de Cazzu tras las declaraciones de Javier Milei

Cazzu escribió un mensaje que compartió en una historia de Instagram haciendo referencia a las palabras de Javier Milei en el Foro de Davos.

La cantante fue muy clara al pedir a las personas que conservaran la calma, pues las intenciones del presidente son incendiarias solo para provocar una reacción negativa.

“Nuestro presidente busca la reacción. No caigan en la trampa que nos invita a levantarnos en ira, con justificadas ganas de romper todo”, escribió la trapera argentina.

Posteriormente, Cazzu reafirmo su admiración y apoyo hacia los movimientos que atacó el presidente.

Asegurando que las declaraciones de Javier Milei no son más que “atroces mentiras” que buscan promover el odio.