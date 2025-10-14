Pablo Laurta -de 39 años de edad- es el uruguayo detrás de la creación de Varones Unidos, una comunidad digital iniciada en 2016.

Originalmente, era un blog y un perfil de Facebook, pero con el tiempo comenzó a generar popularidad entre otros hombres que predicaban en contra del feminismo.

¿Qué es Varones Unidos? Pablo Laurta actualizaba la pelea por la tenencia de su hijo

El sábado 12 de octubre, Pablo Laurta fue detenido por el feminicidio de su exesposa y su exsuegra en Córdoba, Argentina.

Durante años, Pablo Laurta sacó a la luz “su versión” en torno al litigio por la tenencia de su hijo de 5 años, también de nombre Pablo, a través de Varones Unidos.

Pablo Laurta (Especial)

El menor fue fruto de su relación con la exesposa asesinada Luna Micaela Giardina, quien ya había denunciado a Pablo Laurta por violencia.

Además de que, tras separarse del uruguayo, la mujer había regresado a su ciudad natal en Córdoba junto a su hijo.

Al respecto, Pablo Laurta solía hacer múltiples acusaciones en contra del sistema judicial en la ciudad argentina.

Alegaba que era víctima de un sistema de género que comenzó a quitarle derechos a los hombres en casos de denuncias.

En algunas de las citas recuperadas de Varones Unidos por medios internacionales se pueden leer frases como:

“Nos quitan a nosotros el derecho a la presunción de inocencia”

“Los hombres ya no tenemos presunción de inocencia, con solo una denuncia ya empezamos a ser castigados por el sistema”

Por lo que expuso Pablo Laurta, su hijo nació el 14 de octubre de 2019, siendo en el 2022 cuando comenzó a radicar en Uruguay.

Posteriormente, denunció que madre e hijo harían un viaje a Córdoba que duraría 30 días. Esto en octubre de 2023.

Sin embargo, “terminó en una separación definitiva y en denuncias cruzadas”.

Fue este el motivo por el cual Pablo Laurta intensificó su lucha por los que él llama “derechos humanos de los hombres”.

“El contexto criminal de la sustracción del pequeño Pedro era conocido tanto por el tribunal a cargo como por el Tribunal Superior de Justicia”, escribió Pablo Laurta.

El uruguayo exigía justicia por la separación que se hizo entre él y su hijo, un caso que fue seguido de cerca por los lectores de este espacio.

Siendo que acusó directamente a Luna Micaela Giardina, y a la madre de esta, Mariel Zamudio, de secuestro coactivo, extorsión y apropiación de vienes.

Con el tiempo, Varones Unidos se convirtió en una especie de foro visibilizador para los hombres que atravesaban por una “situación similar” a la de Pablo Laurta.

Pablo Laurta (Redes sociales)

Varones Unidos y Pablo Laurta ligados a importantes políticos argentinos

En 2018, Varones Unidos fue impulsor y organizador de una visita doble a la presentación del libro “El libro negro de la nueva izquierda”.

Se trató de la asistencia de Agustín Laje y Nicolás Márquez, ambos asesores del presidente argentino Javier Milei.

Son reconocidos como figuras de extrema derecha en Argentina, mismo que se caracteriza por el discurso antifeminista y con perspectiva de género.

Siendo que en el mismo año Varones Unidos también participó activamente contra la ley integral de violencia de género que se debatía en Uruguay.