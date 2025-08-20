En la siguiente edición de Miss Universo, Palestina tendrá por primera vez una representante, pero, ¿quién es Nadeen Ayoub? Te decimos lo que sabemos como edad y trayectoria.

Nadeen Ayoub estará en la edición 74 de Miss Universo, que en toda su historia no había tenido ninguna representante de Palestina, pero cuya inclusión sería vital, debido a que en estos momentos dicha nación “debe ser escuchada”.

La decisión de incluir a Nadeen Aoyub como la primera representante de Palestina en Miss Universo se da en medio de las tensiones con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel que busca la invasión a la Franja de Gaza.

¿Quién es Nadeen Ayoub? La primera representante de Palestina en Miss Universo

Nadeen Ayoub es una modelo, activista y psicóloga, que será la primera representante de Palestina en Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, tal como dio a conocer en un video.

Referente al activismo, Nadeen Ayoub está detrás de varias organizaciones que ha fundado, tanto en Palestina como Dubái en donde radica actualmente, y se ha enfocado en los derechos de las mujeres y los niños.

Dichas labores las destacó la organización de Miss Universo para CNN, ya que declaró que la defensa de Nadeen Ayoub es un reflejo de la determinación y la resilencia, valores que define Miss Universo.

¿Qué edad tiene Nadeen Ayoub?

Originaria de Ramala, Palestina, se sabe que Nadeen Ayoub tiene actualmente 27 años.

¿Qué signo zodiacal es Nadeen Ayoub?

Sin embargo, se desconoce la fecha de cumpleaños de Nadeen Ayoub y en consecuente su signo zodiacal.

¿Quién es el esposo de Nadeen Ayoub?

Tampoco se tiene información de si Nadeen Ayoub tiene esposo o pareja sentimental.

¿Nadeen Ayoub tiene hijos?

Se presume que Nadeen Ayoub no tiene hijos, sin embargo, sus labores como activista se enfocan en los derechos de los niños, con quienes ha compartido diversas actividades, tal como se muestra en su perfil de Instagram.

¿Qué estudió Nadeen Ayoub?

Nadeen Ayoub estudió Psicología en la University of Western Ontario de Canadá, en donde también se graduó en inglés.

¿En qué ha trabajado Nadeen Ayoub?

Como modelo, Nadeen Ayoub ganó en 2022 el título de Miss Tierra-Agua en el certamen Miss Earth, en el que quedó entre las cinco finalistas, además de que es la fundadora de la Organización Miss Palestina.

Sin embargo, dicho proyecto se enfoca en la educación de mujeres jóvenes de Palestina, con acceso a servicios médicos, además de que Nadeen Ayoub aborda otros cuestiones humanitarias desde dicha plataforma.

Tal como se lee en dicha plataforma, los programas de la Organización Miss Palestina se dedican a empoderar y capacitar a las jóvenes palestinas y convertirlas en líderes filantrópicas.

Pero también la organización de Nadeen Ayoub financia las empresas de varias mujeres y apoya a centros de necesidades especiales.

También es fundadora de Olive Green Academy en Dubái, proyecto en el que se explora tanto la sostenibilidad como la inteligencia artificial para enfocarla en las comunidades.

De momento, Nadeen Ayoub se estaría preparando para el próximo certamen de Miss Universo 2025.

¿Quién es Nadeen Ayoub? La primera representante de Palestina en Miss Universo 2025 (Nadeen Ayoub vía Instagram)

Tal como dieron a conocer en las redes sociales, Nadeen Ayoub se convertirá en la primera representante de Palestina en Miss Universo para su edición 74, a celebrarse para el próximo 21 de noviembre 2025 .

Acorde con lo señalado en su cuenta de Instagram en donde hicieron el anuncio, en este momento crucial, Nadeen Ayoub sería la voz de Palestina en la esfera internacional con su llegada a Miss Universo.

Por lo mismo, Nadeen Ayoub se dijo honrada y con una gran responsabilidad de portar la banda que la convierte en la primera representante de Palestina en Miss Universo, una nación que dijo, tiene el corazón roto especialmente en Gaza.