El Gobierno de Israel aprueba plan para la invasión formal de Gaza.

Este viernes 8 de agosto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde para aprobar el plan militar de Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Luego de una discusión de horas, el Gobierno de Israel aprobó esta invasión bajo el contexto del previo reconocimiento de varios países a Palestina como Estado.

Después de unas diez horas de reunión, el Gobierno israelí difundió un comunicado donde se expone el plan de Netanyahu para “derrotar a Hamás”, que incluye ocupar la Ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave.

A pesar de que el primer ministro había declarado su intención de extender la operación a toda la Franja antes de empezar la sesión de debate con el gabinete.

“Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza a la vez que garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”, concreta el comunicado.

El Gobierno también asegura que el gabinete adoptó “por mayoría de votos” cinco principios para terminar la guerra:

Desarmar Hamás

Regreso de todos los rehenes con o sin vida

Desmilitarización de la Franja de Gaza

Control israelí de la seguridad en la Franja de Gaza

El establecimiento de una “administración civil alternativa” para el enclave que no sea ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina, que actualmente gobierna en partes de la Cisjordania ocupada

Por su parte, Benjamín Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un “perímetro de seguridad” y entregarla a “fuerzas árabes que la gobiernen” sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Según el comunicado, en la reunión se descartó un “plan alternativo” al considerarse que no “lograría ni la derrota de Hamás ni el regreso de los rehenes”.

Sin más alusiones oficiales, medios israelíes recogen que este plan habría llegado del jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, quien ya se había enfrentado a Netanyahu al expresar su rechazo a ocupar toda la Franja.