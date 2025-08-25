Un ataque de Israel a un hospital al sur de Gaza mata a otros 5 periodistas este lunes.

Los ataques de Israel hacia Gaza siguen mientras que además de cobrar la vida de miles de civiles también se ha registrado un importante número de muertes de periodistas que cubren el conflicto.

Por ahora sube el número de periodistas asesinados tras este ataque en Israel.

Gaza: Mueren otros 5 periodistas durante nuevo bombardeo de Israel

Este ataque de Israel lanzó dos misiles impactaron el Hospital Nasser en Jan Yunis, dijeron trabajadores médicos.

En total, 20 personas murieron, según Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza.

Entre las personas asesinadas reportan la muerte de 5 periodistas que fueron identificados como:

Hossam Al Masri, camarógrafo de la agencia de noticias Reuters Mohamed Salama, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera Mariam Abu Daqqa, informadora de la agencia estadounidense AP Moaz Abu Taha, freelance Ahmed Abu Aziz, periodista para la Red Quds Feed y otros medios de comunicación

También entre las 20 personas muertas reportan la muerte de rescatista y un estudiante de último año de medicina.

Por su parte, el ejército israelí dijo que sus tropas llevaron a cabo un ataque en el área del Hospital Nasser y que realizaría una investigación sobre el incidente.

El ejército afirmó que “lamenta cualquier daño a personas no involucradas y no tiene como objetivo a los periodistas como tales”.

En imágenes retransmitidas en directo desde el hospital se ve a un grupo de personas en el descansillo de la escalera de incendios del último piso del Nasser, cuando se produce una explosión y todo se llena de humo.

Gaza: Tras muerte de 5 periodistas durante nuevo bombardeo de Israel denuncian retroceso a seguridad de reporteros

Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras, dijo que los defensores de la libertad de prensa nunca habían visto un retroceso tan severo en la seguridad de los reporteros.

Señaló que los periodistas han sido asesinados tanto en ataques indiscriminados como en ataques dirigidos que el ejército israelí ha reconocido llevar a cabo.

“Están haciendo todo lo posible para silenciar las voces independientes que intentan informar sobre Gaza”, dijo Bruttin.

Desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e ‘influencers’ han sido asesinados, según las autoridades gazatíes.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja, alrededor de un tercio de ellos niños