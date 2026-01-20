El nombre de Mary Simon, gobernadora general de Canadá, ha tomado relevancia en territorio mexicano luego de darse a conocer su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum al interior de Palacio Nacional.

Este encuentro entre Mary Simon y Claudia Sheinbaum marca un precedente en las relaciones bilaterales de Canadá y México, especialmente en lo que respecta a la defensa de los derechos indígenas, inclusión, seguridad y sostenibilidad.

¿Quién es Mary Simon?

Mary Jeannie May Simon, mejor conocida como Mary Simon, es una funcionaria, locutora y diplomática de origen inuk, lo que la convierte en la primera persona indígena en ocupar el puesto de gobernador general de Canadá.

Su padre era de raíces inglesas, mientras que su madre era inuk; sin embargo, Mary Simon se crío con un estilo de vida tradicional, que incluía la caza, la pesca, la costura de ropa.

Inició su vida laboral como periodista y locutora en CBC North, donde produjo programas en inuktitut.

Posteriormente, asumió cargos de liderazgo en organizaciones inuit y participó en negociaciones clave sobre derechos.

Fue en el 2021 cuando el primer ministro Justin Trudeau la recomendó para ocupar la gobernatura general de Canadá, destacando su amplia trayectoria en diplomacia, liderazgo indígena y asuntos del Ártico.

La recomendación fue enviada a la reina Isabel II, quien aprobó oficialmente el nombramiento, conforme a las reglas del sistema parlamentario canadiense.

¿Cuántos años tiene Mary Simon?

​Mary Simon nació en 1947, por lo que tiene 78 años en el presente 2026.

¿Quién es el esposo de Mary Simon?

Mary Simon está casada desde 1994 con el periodista, locutor y autor canadiense, Whit Fraser.

¿Mary Simon tiene hijos?

Mary Simon tiene tres hijos: dos hijos y una hija fruto de matrimonios anteriores antes de su actual matrimonio con Whit Fraser.

¿Qué estudió Mary Simon?

Mary Simon cursó la educación secundaria en Canadá y en Colorado, Estados Unidos, completando sus estudios a través de un programa por correspondencia.

¿En qué ha trabajado Mary Simon?

Mary Simon se ha desempeñado como política, diplomática y líder inuk canadiense, y, actualmente, trabaja como gobernadora general de Canadá.

Esta funcionaria es conocida por su trayectoria en medios, defensa de los derechos indígenas y diplomacia internacional, ocupando puestos como:

Primera Embajadora de Canadá para Asuntos Circumpolares (1994–2004)

Embajadora de Canadá en Dinamarca (aproximadamente 1999–2001)

Presidenta de la Inuit Tapiriit Kanatami (2006–2012)

Presidenta de la Inuit Circumpolar Conference / Inuit Circumpolar Council (1986–1992)

Presidenta de Makivik Corporation (hacia fines de los 1970 y primeros años de los 1980)

Otros de sus puestos más reconocidos, son:

Miembro de la Comisión de Implementación de Nunavut

Fundadora y Presidenta de Arctic Children and Youth Foundation

Locutora / productora de radio en CBC Northern Service

Secretaria de la Junta de la Northern Quebec Inuit Association

Mary Simon y Claudia Sheinbaum tendrán una reunión el 20 de enero 2026

Para el martes 20 de enero de 2026 se tiene programada una reunión al interior de Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX), entre la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este diálogo se desarrollará luego de la visita del primer ministro Mark Carney, con el objetivo, de acuerdo con el gobierno de Canadá, de fortalecer los lazos diplomáticos y promover los derechos indígenas.

Con esta reunión, Canadá dijo enorgullecerse de trabajar con México para avanzar en un compromiso compartido con la igualdad, la inclusión, la promoción de los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas.

La agenda de Mary Simon, que se extiende del 19 al 21 de enero, inició con el recibimiento en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el canciller Juan Ramón de la Fuente.