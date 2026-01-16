Los mandatarios de China y Canadá lograron un acuerdo de asociación estratégica sobre los aranceles y la exención de visa para visitantes, dejando atrás las tensiones entre ambos países.

De acuerdo con la información, este acuerdo permitirá la entrada a Canadá de miles de vehículos eléctricos desde China, quien reducirá los aranceles de canola que pagaba el país norteamericano.

China y Canadá alcanzan acuerdo sobre aranceles y exención de visa para visitantes (Sean Kilpatrick / AP)

China y Canadá pactan acuerdo en aranceles y exención de visa para visitantes

Este viernes 16 de enero, Xi Jinping, presidente China, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, pactaron un acuerdo en beneficio del comercio y turismo de ambas naciones.

Tras una reunión con Xi Jinping, Mark Carney dio una conferencia de prensa y celebró que se haya llegado a este “acuerdo histórico” con China luego de años de disputas diplomáticas.

“China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles”. Mark Carney, primer ministro de Canadá

China y Canadá alcanzan acuerdo sobre aranceles y exención de visa para visitantes (Vincent Thian / AP)

Canadá permitirá la entrada de 49 mil vehículos eléctricos fabricados en China con aranceles del 6.1%, mientras que el país asiático bajará de 84 a 15% las tarifas impuestas a la canola.

Parte de este acuerdo es que China permitirá la entrada de visitantes canadienses a su territorio sin la necesidad de visa, luego de que las tensiones diplomáticas en cuanto a turismo.

La relación entre China y Canadá se mantenía tensa desde que, en 2018, Canadá arrestó a la hija del fundador de Huawei, a lo que el país asíatico respondió con la detención de dos canadienses, acusados de espionaje.

Estas detenciones desataron altas tarifas arancelarias a las exportaciones de China a Canadá, y viceversa. Sin embargo, el acuerdo de este 15 de enero detendría el conflicto entre ambos países.