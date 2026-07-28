Luis Manuel Otero Alcántara es un destacado artista visual cubano y líder del Movimiento San Isidro, que se opuso al Decreto 349, una ley utilizada por el gobierno de Cuba para censurar la creación artística independiente.

Tras años de vigilancia y múltiples arrestos, el artista cumplió una condena de cinco años en prisión por cargos como ultraje a los símbolos patrios.

Recientemente, fue liberado bajo la condición del exilio en Estados Unidos, desde donde busca internacionalizar la lucha por las libertades civiles en su país.

¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba?

Luis Manuel Otero Alcántara nació el 2 de diciembre de 1987, es un artista visual, de performance y disidente cubano.

Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba (@luismanuel.oteroalcantara / Instagram )

Es reconocido internacionalmente por utilizar el arte como una herramienta de resistencia política y defensa de los derechos humanos en Cuba.

Luis Manuel Otero Alcántara nació en el barrio marginal de El Cerro, en La Habana, es un artista autodidacta.

Durante su encierro, Alcántara continuó su labor creativa mediante dibujos y huelgas de hambre, recibiendo el reconocimiento de Amnistía Internacional como preso de conciencia.

Sus obras, exhibidas en diversas ciudades del mundo, funcionan como un registro de resistencia política y una denuncia contra la represión estatal.

¿Cuántos años tiene Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba?

Luis Manuel Otero Alcántara tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba?

Luis Manuel Otero Alcántara mantiene un romance desde hace varios años con la activista y curadora de arte Claudia Genlui.

¿Qué signo zodiacal es Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba?

Luis Manuel Otero Alcántara es de signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba?

Luis Manuel Otero Alcántara ha mencionado públicamente que tiene un hijo, le ha dedicado mensajes emotivos desde prisión, pero su nombre y detalles personales se han mantenido en el ámbito privado para proteger su identidad.

Ha compartido públicamente su rol como padre y el impacto emocional que significó estar separado de él durante sus cinco años en prisión en Cuba y su posterior exilio.

¿Qué estudió Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba?

Luis Manuel Otero Alcántara se graduó como técnico medio en construcción civil, se dedicó de manera profesional al atletismo durante sus primeros años de juventud.

Es un artista completamente autodidacta que aprendió de forma independiente, complementando su camino con talleres y espacios de creación autónoma fuera de las academias oficiales.

Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba (@luismanuel.oteroalcantara / Instagram )

¿En qué trabajó Luis Manuel Otero Alcántara, artista de Cuba?

Antes de dedicarse al arte, Luis Manuel Otero Alcántara fue atleta profesional y técnico en construcción civil.

Luis Manuel Otero Alcántara es una de las figuras más visibles de la oposición cubana contemporánea. Sus roles principales incluyen:

Coordinador del Movimiento San Isidro (MSI): Un colectivo de artistas e intelectuales formado en 2018 para oponerse al Decreto 349, el cual otorga al gobierno el control sobre las producciones culturales.

Cofundador del Museo de la Disidencia en Cuba: Una plataforma que busca rescatar la historia de la oposición en la isla y empoderar al ciudadano como agente de cambio.

Organizador de la #00Bienal: Un evento artístico independiente creado en 2018 como alternativa a la Bienal de La Habana oficial, desafiando las instituciones estatales.

Su trabajo se caracteriza por intervenciones públicas que cuestionan al régimen de Miguel Díaz-Canel. Entre sus obras más icónicas destacan:

Drapeau: Un performance donde utilizó la bandera cubana como una “segunda piel” durante un mes, lo que generó un debate sobre la propiedad de los símbolos patrios y le valió condenas judiciales.

Miss Bienal: Una acción donde se vistió de bailarina del Tropicana para intervenir espacios de la Bienal de La Habana.

Mil maneras de morir accidentado: Una serie fotográfica donde imaginaba su propia muerte a manos del Estado.

Ha protagonizado al menos seis huelgas de hambre como forma de protesta contra la confiscación de sus obras y para exigir la liberación de presos políticos.

Debido a su postura crítica, Luis Manuel Otero Alcántara ha sido objeto de una vigilancia constante y ha sufrido decenas de arrestos arbitrarios (estimados entre 60 y más de 90).

Su arresto más significativo ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse a las protestas masivas en Cuba.

Fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, cumpliendo su sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay.

Tras cumplir su condena, Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado en julio de 2026 bajo la condición de abandonar definitivamente la isla.

El 18 de julio de 2026 llegó a Miami, Estados Unidos, donde ha declarado que continuará su labor para “liberar a Cuba de aquella torturante dictadura”.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia. La revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021.

Luis Manuel Otero Alcántara ha recibido galardones como el Prince Claus Impact Award (2022) y el Premio Rafto (2024).