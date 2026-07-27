Lukas Avendaño es el artista de performance y antropólogo mexicano que ha ganado el Premio a la Excelencia Artística en Nueva York.

Con el que la Contemporary Arts reconoce la trayectoria en el arte del performance y el teatro de Lukas Avendaño.

Pero ¿quién es Lukas Avendaño? A continuación te contamos lo que sabemos del artista de performance y antropólogo mexicano.

¿Quién es Lukas Avendaño?

Lukas Avendaño nacido en 1977 en la finca de Santa Teresa de Jesús en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca es un artista de performance, bailarín, coreógrafo y antropólogo mexicano.

Además del reconocimiento por su arte, Lukas Avendaño también llama la atención por identificarse como muxe (el tercer género de la comunidad zapoteca).

Lukas Avendaño, artista mexicano gana Premio a la Excelencia Artística en Nueva York (@avendanolukas1v)

¿Qué edad tiene Lukas Avendaño, artista de performance y antropólogo mexicano?

Lukas Avendaño, artista de performance y antropólogo mexicano tiene 49 años de edad.

¿Quién es la pareja de Lukas Avendaño?

No se tiene información pública sobre la vida sentimental de Lukas Avendaño.

¿De qué signo zodiacal es Lukas Avendaño, artista de performance y antropólogo mexicano?

Al no tener la fecha precisa de su nacimiento, se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Lukas Avendaño, artista de performance y antropólogo mexicano.

¿Cuántos hijos tiene Lukas Avendaño?

Lukas Avendaño no tiene hijos.

¿Qué estudio Lukas Avendaño, artista de performance y antropólogo mexicano?

Lukas Avendaño, artista de performance y antropólogo mexicano tiene como estudios la licenciatura en Antropología por la Universidad Veracruzana, además de:

Estudios en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana.

Especialidad en Creación Dancística en el Centro de Investigación Coreográfica (CICO-INBA).

Formación en danza butoh y performance conceptual con el colectivo La Pocha Nostra.

Capacitación en el The National Dance Institute’s Teaching Artist Training Program en Nueva York.

¿En qué ha trabajado Lukas Avendaño?

La trayectoria laboral de Lukas Avendaño se ha desarrollado en el arte escénico principalmente, aunque también el artista de performance y antropólogo mexicano se ha dedicado a la educación y el activismo.

Antes del arte Lukas Avendaño fue profesor del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en comunidades marginadas, trabajo que le ayudó para su propia educación.

Tras ellos, Lukas Avendaño comenzó con el modelaje y las artes plásticas, además del performance y la coreografía que lo llevó a presentar sus creaciones en múltiples países de América y Europa.

Entre su obras más destacadas está Réquiem para un alcaraván, No soy persona, soy mariposa y instalación Bio’Ngo.

Por otra parte, el activismo social de Lukas Avendaño se ha enfocado a exigir justicia por las personas desaparecidas en México, la cual está ligada a la desaparición de su propio hermano, Bruno Alonso Avendaño Martínez.

Lukas Avendaño, artista mexicano gana Premio a la Excelencia Artística en Nueva York (@avendanolukas1)

Premio a la Excelencia Artística en Nueva York es otorgado a Lukas Avendaño

La Contemporary Arts otorga el Premio a la Excelencia Artística en Nueva York al artista de performance y antropólogo Lukas Avendaño, con el que se convierte en el primer mexicano en ganar.

La fundación reconoció a Lukas Avendaño por ser un artista escénico y bailarín que utiliza “la antropología como herramienta para examinar la sexualidad, el género y la etnicidad en el ámbito de la performance”.

Tras el premio a la Excelencia Artística en Nueva York, Lukas Avendaño se dijo agradecido con la Contemporary Arts por tal reconocimiento, así como con todos los que lo han acompañado en su carrera.

El Premio a la Excelencia Artística en Nueva York fue otorgado a Lukas Avendaño en una ceremonia íntima entre la fundación y los otros 26 artistas premiados en mayo pasado.