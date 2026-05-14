Lei Jun es un empresario fundador y director ejecutivo de Xiaomi quien actualmente se ha posicionado como referente global de la tecnoglogía de China.

Su empresa es tan importante en China que ha sido invitado a la cena cena de Estado llevada al cabo en el Gran Salón del Pueblo del Pekín para recibir a la comitiva de Estados Unidos en este mes de mayo de 2026. Por eso te contamos más de quién es Lei Jun:

¿Quién es Lei Jun?

¿Qué edad tiene Lei Jun?

¿Quién es el la esposa de Lei Jun?

¿Qué signo zodiacal es Lei Jun?

¿Cuántos hijos tiene Lei Jun?

¿Qué estudió Lei Jun?

¿En qué ha trabajado Lei Jun?

¿Quién es Lei Jun?

Lei Jun es el CEO y fundador de la empresa Xiaomi. El empresario y la empresa se han convertido en referentes importantes actuales de la tecnología china a nivel global, sobre todo en sus productos que buscan ser “de alta calidad a precios accesibles”.

¿Qué edad tiene Lei Jun?

Lei Jun tiene 56 años de edad ya que nació el 16 de diciembre de 1969.

¿Quién es el la esposa de Lei Jun?

Zhang Tong es la esposa de Lei Jun, quienes se conocieron en la Universidad de Wuhan. Posteriormente fue empleada universitaria y empresaria. Se diferencía de una actriz homónima.

¿Qué signo zodiacal es Lei Jun?

Lei Jun es de signo zodiacal Sagitario, mientras que en el horóscopo chino es signo gallo por nacer en 1969.

¿Cuántos hijos tiene Lei Jun?

Zhang Tong y Lei Jun tienen dos hijos.

¿Qué estudió Lei Jun?

Lei Jun estudió Ciencias de la Computación en al Universidad de Wuhan, donde se graduó en 1991.

¿En qué ha trabajado Lei Jun?

Lei Jun trabajó como desarrollador de software en la empresa Kingsoft a partir de 1992. En el año 2000 fundó Joyo, una plataforma de comercio electrónico que venció a Amazon en 2024. En 2010 fundó Xiaomi.