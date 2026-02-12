Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría ser la elegida como sucesora del supremo líder en Corea del Norte.

De acuerdo con el Servicio de Inteligencia Nacional (NIS), la presencia pública de la joven es la muestra de la intención de Kim Jong-un de nombrarla su sucesora, aunque dicho relevo no está previsto para ocurrir pronto.

De ser así, sería la primera mujer en ocupar el cargo de líder supremo en Corea del Norte desde su creación.

Por ello, aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Kim Ju-ae, como:

¿Quién es Kim Ju-ae?

¿Cuántos años tiene Kim Ju-ae?

¿Cuál es el signo zodiacal de Kim Ju-ae?

¿Kim Ju-ae tiene hermanos?

¿Quiénes son los ancestros de Kim Ju-ae?

¿Qué estudia Kim Ju-ae?

¿Cuál es la trayectoria de Kim Ju-ae?

¿Quién es Kim Ju-ae?

Kim Ju-ae es la hija del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un y su esposa, Ri Sol-ju.

En 2022 fue expuesta públicamente, cuando tenía entre 9 y 10 años de edad y, desde entonces ha participado en varios eventos relacionados con el mandato de su papá.

Kim Jong Un, su hija Kim Ju Ae, y su esposa, Ri Sol Ju (STR / AFP)

¿Cuántos años tiene Kim Ju-ae?

Si bien no se tiene mucha información sobre la vida de Kim Ju-ae, se sabe que la hija de Kim Jong-un tiene aproximadamente 13 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Kim Ju-ae?

Ya que no conocemos la fecha de cumpleaños de Kim Ju-ae, no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació la posible sucesora de Kim Jong-un en Corea del Norte.

¿Kim Ju-ae tiene hermanos?

La vida privada del líder supremo Kim Jong-un se ha mantenido en secreto, se cree que tiene 3 hijos junto con su esposa, siendo Kim Ju-ae su segunda hija.

Asimismo, se cree que Kim Ju-ae tiene dos hermanos, un hombre y una mujer; sin embargo, no se tiene confirmado.

Cabe señalar que su presencia pública en eventos de Kim Jong-un es el principal motivo por el que se cree que está siendo preparada para suceder a su padre.

¿Quiénes son los ancestros de Kim Ju-ae?

Kim Ju-ae, sería la cuarta miembro de la familia Kim en ocupar el cargo como líder supremo, pues sus ancestros han ostentado el poder desde la creación de Corea del Norte.

Su bisabuelo es Kim il-sung, quien fue el creador de la ideología juche y líder de la República Popular Democrática de Corea, desde su creación en 1948.

Su abuelo, Kim Jong-il, sucedió a su padre en 1994 tras su muerte y se mantuvo en el cargo hasta 2011, cuando perdió la vida.

Kim Jong-il eligió a Kim Jong-un como su sucesor sobre su hijo mayor, Kim Jong-nam; previo a su nombramiento, ya formaba parte de la vida política de Corea del Norte.

¿Qué estudia Kim Ju-ae?

Se desconoce la formación educativa de Kim Ju-ae, pues la información relacionada con la familia del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, es limitada.

¿Cuál es la trayectoria de Kim Ju-ae?

La primera vez que Kim Ju-ae fue expuesta públicamente fue en 2022, durante la prueba de un misil intercontinental.

Luego de eso, ha participado en desfiles y ha presenciado otros lanzamientos de misiles; así como en la inauguración de un hotel de lujo.

Sin embargo, la participación en la vida política de Corea del Norte más importante que ha tenido Kim Ju-ae ha fue su visita a Beijing en septiembre de 2025, su primer viaje internacional conocido.

Corea del Norte podría ser la primera mujer líder de Corea del Norte

Kim Ju-ae podría convertirse en la primera mujer en ser nombrada líder de Corea del Norte si se confirma su sucesión.

Cabe señalar que en Corea del Norte la presencia pública es señal de importancia, así como el lugar donde se colocan durante eventos públicos.

Por ello, su presencia y cercanía con su papá, Kim Jong-un es una señal de su posición como futura sucesora.

Asimismo, su presencia desde temprana edad podría ser una forma de acostumbrar al pueblo norcoreano de ser dirigidos por una mujer.

Cabe señalar que el otro nombre que ha surgido hasta el momento como posible sucesor de Kim Jong- un es el de su hermana, Kim Yo-jong, por lo que hasta el momento solo hay candidatas mujeres para ser el próximo líder supremo.