Julie Menin es una política y abogada estadounidense que actualmente se desempeña como Presidenta (Speaker) del Concejo de la Ciudad de Nueva York, cargo que asumió el 7 de enero de 2026 tras ser elegida por unanimidad por sus compañeros concejales.

Menin representa al Distrito 5, que incluye zonas de Manhattan como el Upper East Side y Roosevelt Island. Su llegada a la presidencia del Concejo marcó un hito, al convertirse en la primera persona judía en encabezar este órgano legislativo.

¿Quién es Julie Menin?

Julie Lauren Menin, de soltera Jacobs, es una política, abogada y líder cívica estadounidense con más de dos décadas de experiencia en el servicio público y el sector privado.

Antes de llegar al Concejo de Nueva York, Menin ocupó cargos de alto nivel en distintas administraciones municipales. Fue comisionada del Departamento de Asuntos del Consumidor y de la Oficina de Medios y Entretenimiento del Alcalde, además de dirigir el Censo 2020 de la ciudad.

También fue presidenta de la Junta Comunitaria de Manhattan 1 y fundó una organización sin fines de lucro enfocada en la recuperación del Bajo Manhattan después de los atentados del 11 de septiembre.

En 2021 fue elegida como integrante del Concejo de la Ciudad de Nueva York para representar al Distrito 5. En enero de 2026, sus compañeros la eligieron por unanimidad como Speaker, convirtiéndola en la primera persona judía en ocupar este puesto.

Julie Menin, política y abogada estadounidense. (julmenin/Instagram)

¿Qué edad tiene Julie Menin?

Julie Menin tiene 58 años, ya que nació el 6 de octubre de 1967.

¿Julie Menin tiene pareja?

Sí. Julie Menin está casada con Bruce Menin, quien se desempeña como desarrollador inmobiliario.

La pareja reside en Yorkville, Manhattan, junto con sus hijos.

¿Qué signo zodiacal es Julie Menin?

Julie Menin es Libra, debido a que nació el 6 de octubre.

En la astrología occidental, Libra es un signo de aire al que tradicionalmente se le atribuyen características como diplomacia, búsqueda del equilibrio y sentido de justicia.

¿Julie Menin tiene hijos?

Sí. Julie Menin es madre de tres hijos.

¿Qué estudió Julie Menin?

Julie Menin cuenta con formación académica en humanidades y Derecho.

Licenciatura: Bachelor of Arts (B.A.), magna cum laude, por la Universidad de Columbia.

Posgrado: Juris Doctor (J.D.), por la Facultad de Derecho de Northwestern University.

¿En qué ha trabajado Julie Menin?

Julie Menin ha desarrollado una amplia trayectoria en el gobierno y la administración pública de Nueva York, además de contar con experiencia como abogada, empresaria y líder de organizaciones civiles.