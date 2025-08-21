Winnie Greco es una ex asesora de alcalde de Nueva York que fue suspendida por dar dinero a periodista en bolsa de papas fritas.

Tras estos hechos Winnie Greco fue suspendida y pidió una disculpa a la periodista quién no aceptó el dinero.

En una explicación de los hechos, Winnie Greco aseguró que había dado esta bolsa de papas fritas con un sobre de dinero a la periodista por una cuestión cultural.

Te contamos todo lo que sabemos del caso, así como datos de la vida de Winnie Greco como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Winnie Greco?

Winnie Greco es una ex asesora de alcalde de Nueva York, Eric Adams, que fue suspendida por dar dinero a una periodista en bolsa de papas fritas.

En un evento de apertura de la nueva oficina de campaña de Adams, en Harlem, Winnie Greco al finalizar se acercó a una periodista del periódico “The City”, a quién le acercó una bolsa de papas fritas.

La periodista en un principio no se las quiso recibir, pero al pensar que sólo se trataba de un refrigerio las tomó.

Una vez finalizado el evento y en su camino al metro, la periodistas del medio “The City”, se dio cuenta que dentro de la bolsa de papas fritas había un sobre rojo con un billete de 100 dólares y otro de 20.

Al darse cuenta de ello, la periodista llamó a Winnie Greco para decirle que no podía aceptar su dinero y preguntó cuando podía devolverle la bolsa de papas fritas.

Por su parte Winnie Greco se disculpó con la periodista y aseguró que esa oferta se trataba sólo de un “regalo” por una cuestión cultural de China, sin embargo recalcó estar avergonzada por el hecho.

Finalmente la periodista pudo devolver la bolsa de papas fritas con el dinero dentro a la oficina de Winnie Greco.

En tanto, Winnie Greco fue suspendida de la campaña de Eric Adams, alcalde de Nueva York tras estos hechos.

“Estamos conmocionados por estos informes. Winnie Greco no ocupa ningún cargo en esta campaña y ha sido suspendida de todas las actividades relacionadas con la campaña de voluntarios. El alcalde Adams desconocía este asunto” Todd Shapiro, portavoz

En medios mencionan que Winnie Greco renunció a su cargo de asesora del alcalde de Nueva York en octubre de 2024 tras escándalos por corrupción.

¿Qué edad tiene Winnie Greco?

De acuerdo con información publica en internet, Winnie Greco tiene actualmente 62 años de edad, pero no dan datos de su fecha de nacimiento.

¿Quién es su esposo de Winnie Greco?

En medios no dan información personal de Winnie Greco por lo que se desconoce si tiene esposo o no.

¿Qué signo zodiacal es Winnie Greco?

Al no saber la fecha de nacimiento de Winnie Greco no se puede conocer cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Winnie Greco?

Se desconoce si Winnie Greco tienen hijos o no.

¿Qué estudió Winnie Greco?

Tampoco se sabe qué estudió Winnie Greco, sin embargo se sabe que ha sido el enlace con la comunidad china-estadounidense del alcalde de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Winnie Greco?

De la vida laboral de Winnie Greco se sabe que fue el enlace con la comunidad china-estadounidense del alcalde de Nueva York por casi una década en especial para recaudar fondos en eventos.

Además de que realizaba viajes a China con el mismo fin cuando Eric Adams era presidente del distrito de Brooklyn, luego fue nombrada como directora de asuntos asiático-americanos de la ciudad, ganando un salario de 196.000 dólares al año.

Más tarde el Departamento de Investigación de Nueva York inició una diligencia en contra de Winnie Greco tras información publicada por el mismo periódico “The City”, del que intentó dar esa bolsa de papas fritas a una de sus periodistas, que cuestionaba la recaudación de fondos políticos y un posible mal uso de su cargo para beneficio personal.

Además se sabe que agentes federales catearon dos de las propiedades de Winnie Greco y en New World Mall en Flushing, Queens donde la ex asesora del alcalde de Nueva York al menos tres eventos de recaudación de fondos.

Asimismo sobre estas recaudaciones medios locales señalan que recibió docenas de donaciones por $249, el máximo elegible para el programa de fondos de contrapartida de la ciudad.