Ilya Espino de Marotta es una ingeniera marina que hizo historia en Panamá al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de administradora del Canal de Panamá.

Asumió oficialmente la posición el 7 de septiembre de 2026, para un periodo que concluirá en 2033, después de más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

¿Quién es Ilya Espino de Marotta?

Ilya Espino de Marotta es una ingeniera marina que desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el Canal de Panamá.

Ingresó a la institución en 1985 como la única ingeniera marina en el astillero de la entonces División Industrial y, con el paso de los años, ocupó puestos técnicos, operativos y directivos.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó cuando estuvo al frente de la ejecución del Programa de Ampliación del Canal de Panamá como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería y Administración de Programas.

En enero de 2024 también fue designada como la primera Oficial de Sostenibilidad del Canal, responsabilidad desde la que impulsó estrategias relacionadas con sostenibilidad, descarbonización y adaptación al cambio climático.

¿Qué edad tiene Ilya Espino de Marotta?

Ilya Espino de Marotta tiene 64 años, ya que nació en 1962, en Ciudad de México.

¿Quién es el esposo de Ilya Espino de Marotta?

Sí. Ilya Espino de Marotta está casada con Peter Marotta. La ingeniera ha hablado públicamente de su esposo en entrevistas, en las que también ha explicado cómo ha buscado equilibrar su vida familiar con sus responsabilidades profesionales.

¿Qué signo zodiacal es Ilya Espino de Marotta?

No se precisa el día de nacimiento de Ilya Espino de Marotta, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Ilya Espino de Marotta?

Ilya Espino de Marotta es madre de tres hijos. La propia ingeniera ha hablado en entrevistas sobre su familia y sobre la manera en que sus responsabilidades como madre convivieron con su carrera profesional en el Canal de Panamá.

¿Qué estudió Ilya Espino de Marotta?

Ilya Espino de Marotta es ingeniera marina, carrera que estudió en Texas A&M University, donde obtuvo su título en 1985. Posteriormente cursó una maestría en Ingeniería Económica en la Universidad Santa María La Antigua, en Panamá.

Además, realizó programas de desarrollo ejecutivo en INCAE Business School y en la Kellogg School of Management de Northwestern University, y cuenta con una certificación en administración de proyectos del Project Management Institute.

¿En qué ha trabajado Ilya Espino de Marotta?

Ilya Espino de Marotta ha desarrollado una trayectoria de más de 40 años en el Canal de Panamá, donde pasó de ocupar puestos técnicos a encabezar áreas estratégicas de la institución.

Su trayectoria incluye: