El general Javier Macano Tábata es el exguardia del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Quien fue destituido por Delcy Rodríguez y capturado tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

¿Quién es el general Javier Marcano Tábata?

El general Javier Marcano Tábata fue una figura de relevancia en Venezuela, pues se mantuvo siempre cerca de Nicolás Maduro al estar al frente de diversas responsabilidades en materia de seguridad.

General Javier Marcano Tábata (Especial)

Su presencia junto a Nicolás Maduro era constante, pues aparecía en actos oficiales y recorridos estratégicos, reforzando la imagen de confianza absoluta dentro del círculo presidencial.

Lo anterior debido a que tenía bajo su control distintas operaciones sensibles, pues administraba información crítica, mantenía discreción y realizaba tareas como estas:

Custodia presidencial

Dirección de la DGCIM

Coordinación de la Guardia de Honor

Supervisión de operaciones internas

Reportes directos a Nicolás Maduro

Era visto como guardián de Nicolás Maduro, pues debía custodiar su entorno y estar atento a movimientos internos y externos, lo cual lo consolidó como hombre fuerte dentro del gobierno.

¿Cuántos años tiene el general Javier Marcano Tábata?

No existe información pública sobre la fecha de nacimiento del general Javier Marcano Tábata, por lo que no es posible saber cuántos años tiene el funcionario.

Javier Marcano Tábata y Nicolás Maduro (Especial)

¿Quién es la esposa del general Javier Marcano Tábata?

No se conoce quién es la esposa del general Javier Marcano Tábata, debido a que los datos personales permanecen ocultos mientras se le relaciona directamente con Nicolás Maduro.

¿Cuántos hijos tiene el general Javier Marcano Tábata?

Al no existir datos para consulta pública sobre el entorno personal y familiar de Javier Marcano Tábata, tampoco es posible saber si tiene hijos.

General Javier Marcano Tábata (Especial)

¿Qué estudió el general Javier Marcano Tábata?

En lo que corresponde a la formación académica con la que cuenta el general Javier Marcano Tábata, los datos contenidos en sus perfiles curriculares establece que estudió lo siguiente:

Formación militar en Venezuela

Escuela de oficiales de la Fuerza Armada

Cursos de seguridad y contrainteligencia

General Javier Marcano Tábata (Especial)

¿En qué ha trabajado el general Javier Marcano Tábata?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Javier Marcano Tábata, la información disponible establece que ha trabajado en estos puestos:

Guardia de Honor Presidencial

Dirección de la DGCIM

Operaciones de seguridad presidencial

Supervisión de inteligencia militar

General Javier Marcano Tábata (Especial)

General Javier Marcano Tábata fue destituido y detenido

El martes 6 de enero de 2026 se anunció la destitución del general Javier Marcano Tábata en Venezuela, decisión que llegó tras la captura de Nicolás Maduro y el quiebre del círculo presidencial.

La medida fue inmediata se interpretó como un intento de recomponer estructuras de seguridad, pues con ello se aleja una fuerte figura que habían estado bajo la confianza directa de Nicolás Maduro.

Las acusaciones contra el general Javier Marcano Tábata señalan deslealtad, pues se menciona que habría tenido intercambios de información cifrada que lo apartaban de la estructura militar.

El mismo día de la destitución, el general fue detenido en Venezuela y trasladado bajo custodia militar, lo cual cerró de manera abrupta su papel como figura cercana al poder y a Nicolás Maduro.