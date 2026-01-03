Te contamos quién es Ebo Noah, el ghanés que lanzó la profecía de un nuevo diluvio.

El nombre de Ebo Noah se ha hecho tendencia en los últimos días por anunciar inundaciones masivas.

¿Quién es Ebo Noah?

Evans Eshun, mejor conocido como Ebo Noah, es un predicador ghanés que se autoproclamó profeta por predecir un nuevo diluvio.

El nombre de Ebo Noah fue adoptado por Evans Eshun en referencia a Noé, personaje de la biblia.

Ebo Noah (Ebo Noah / Facebook)

¿Cuántos años tiene Ebo Noah?

De acuerdo con algunas fuentes, Ebo Noah tiene 30 años de edad.

Ebo Noah (Ebo Noah / Facebook)

¿Quién es la esposa de Ebo Noah?

No se cuenta con información sobre si Ebo Noah tiene esposa.

Ebo Noah (Ebo Noah / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Ebo Noah?

Al desconocerse su fecha de nacimiento exacta, es imposible determinar a qué signo zodiacal pertenece Ebo Noah.

Ebo Noah (Ebo Noah / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Ebo Noah?

Ebo Noah no tiene hijos.

Ebo Noah (Ebo Noah / Facebook)

¿Qué estudió Ebo Noah?

Se desconoce el grado de estudios de Ebo Noah.

¿En qué ha trabajado Ebo Noah?

En redes sociales, Ebo Noah se hizo popular al vestir ropa desgastada y afirmar que podía hablar con Dios.

Mediante videos, Ebo Noah difunde su mensaje religioso y muestra su estilo de vida.

No obstante, Evans Eshun ha sido criticado por su discurso de austeridad, el cual no concordaba con el vehículo Mercedes Benz que manejaba.

Ebo Noah es detenido por difundir profecía de un nuevo diluvio

Se dio a conocer que el 31 de diciembre, Ebo Noah fue detenido por las autoridades.

Al autoproclamado profeta se le acusa de difundir noticias falsas y causar pánico con la idea del nuevo diluvio.

De acuerdo con los reportes, Ebo Noah permanecerá detenido y será evaluado psiquiátricamente.

Previo a la Navidad pasada, Ebo Noah anunció que habría un nuevo diluvio el 25 de diciembre 2025, lo que provocaría el fin del mundo.

Ante tal profecía Ebo Noah reveló que estaba construyendo arcas en Ghana para albergar a miles de personas y animales.

Según explicó Noah, solo quienes se fueran a sus arcas lograrían la salvación.

Los mensajes de Ebo Noah convencieron a varios de sus seguidores quienes lo visitaron para conocer las arcas y hasta le donaron dinero al profeta.

Cuando el 25 de diciembre la profecía de Ebo Noah no se cumplió, Evans Eshun difundió un mensaje a sus seguidores.

En él aseguraba que, tras haber realizado maratón de ayuno y oración por tres días, logró que Dios aplazara el fin del mundo.

Con un tono triunfalista, Ebo Noah expresó que se le había dado más tiempo para construir nuevas arcas, ya que el numero de persona que deseaban salvarse era elevado.