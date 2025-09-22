¿Qué es el rapto en la Biblia? Descubre todo sobre la profecía que se cree se hará realidad el martes 23 de septiembre de 2025.

Conoce todo sobre la profecía religiosa que anunciaría el arrebatamiento o el rapto de los creyentes y anunciaría el fin del mundo.

¿Qué es el rapto en la Biblia? Todo sobre la profecía que creen se hará realidad el 23 de septiembre

En las redes sociales se ha viralizado una profecía que presuntamente se hará realidad el martes 23 de septiembre, pero ¿qué es el rapto en la Biblia?

El rapto (Especial)

En la Biblia el “rapto” se refiere a una profecía en el cual Jesucristo se lleva a todos los cristianos creyentes de la Tierra para reunirse con él en el cielo.

Esto antes de su regreso definitivo para juzgar al mundo, este evento implica la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes .

De acuerdo con los creyentes, las personas “raptadas” serán las elegidas para salvarse del fin del mundo.

Mientras que en la tierra se vivirá un periodo de turbulencia, y es que de acuerdo con la profecía los demonios ascenderán a la Tierra con el objetivo de reclutar a la mayor cantidad de personas.

Para muchos cristianos, el rapto es una de las señales del inicio del fin del mundo y es que se habla de un cambio repentino en la Tierra.

La oración de la ascensión de Jesús al cielo para rezar en el Día de la Ascensión (Especial )

Estos son los principales paisajes que hablan del rapto en la Biblia

En el Evangelio de Juan se señala las palabras que Jesús le habría dicho a sus discípulos antes de su muerte en el que hablaba de que regresaría para buscarlos.

“No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté” Juan 14:1-3

En el versículo se hace referencia que Jesús advertía que regresaría a buscar a todos los creyentes y tendrían un espacio en el cielo.

Pero no es el único versículo que habla sobre el rapto en la Biblia y es que creencia tiene como base el pasaje de Tesalonicenses 4:16-17.

“El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre” Tesalonicenses 4:16-17

También se basa en el pasaje Corintios 15:51-52 de la Biblia, aunque no se especifica cuándo sucederá el rapto.

“Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados” Corintios 15:51-52

Incluso hay algunos que han señalado que el término “rapto” no se encuentra como tal en la Biblia, pero el evento si está descrito en otros pasajes como:

Mateo 24:30-31

Filipenses 3:20-21

Juan 3:2

Mateo 24:36

Romanos 10:9-10

Mateo 24:27

Daniel 7:13-14

Mateo 24:40-42