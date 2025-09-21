A través de redes sociales se ha viralizado la profecía religiosa alrededor de El rapto, el cual sucedería el próximo 23 de septiembre de 2025.

El rapto es una creencia o profecía religiosa que habla del momento en el que iniciaría el fin del mundo, con la ascensión de los elegidos al cielo.

El rapto sucedería el 23 de septiembre

A través de diversas redes sociales se ha comenzado a hablar de que El rapto sucederá entre el 23 y 24 de septiembre de este año 2025.

Por lo que se pide a todos los creyentes cristianos y católicos que estén muy al pendiente.

Profecía de El Rapto en redes sociales (Especial)

Asimismo, se pide que todos aquellos que no participen de El rapto, se cuiden y no caigan en tentación, pues esta es una de las señales del inicio del fin del mundo.

Esto quiere decir que los demonios se desatarán en la faz de la Tierra, tratando de reclutar a la mayor cantidad posible de humanos, haciendo uso de toda clase de artimañas y vejaciones.

Aquí hay que mencionar que estos son solo rumores que se han esparcido en redes sociales por parte de diversos creyentes.

Quienes, además, no han ofrecido pruebas de que esto vaya a pasar en la fecha señalada.

El Cielo (Especial)

¿Qué es El rapto?

El rapto es una creencia dentro de ciertas corrientes del cristianismo, como el evangelicalismo y el dispensacionalismo.

En específico, El rapto se refiere a un evento en el que los creyentes serán llevados repentinamente al cielo antes de un periodo de tribulación en la Tierra.

Estas personas que serán “raptadas”, en realidad son aquellas elegidas para salvarse del inminente fin del mundo y el ascenso de los demonios a la Tierra, lo que dará paso a una era turbulenta para la humanidad.

La creencia tiene como base los pasajes de Tesalonicenses 4:16-17 y Corintios 15:51-52 de la Biblia , donde se habla de un cambio repentino en el mundo y de ser llevados al cielo.

Aunque no dice en específico quién, cómo y cuándo sucederá este ascenso al cielo por parte de la humanidad.