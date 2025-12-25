Un presunto profeta de Ghana, Ebo Noah, aseguró que este 25 de diciembre habrá un diluvio como el narrado en la Biblia, lo que derivó en cientos de ghaneses busquen subirse a ocho arcas para evitarlo; así se ve en video.

Desde hace varios meses, Ebo Noah afirmó haber hablado con Dios quien le dio un “mensaje divino” para salvar a la humanidad; de no ocurrir nada, sería porque se le dio “tiempo de construir más arcas”.

Video: En Ghana cientos suben a ocho arcas ante profecía de diluvio de Ebo Noah

Ebo Noah construyó ocho arcas en las cuales al menos 380 mil personas intentaban entrar, tal como se ha mostrado en videos; varios se dirigen al lugar en Ghana para salvarse del diluvio.

JUST IN: Thousands from across Africa arrive in Ghana in hopes of securing a spot on Ebo Noah’s Arc for tomorrow’s claimed rapture & global flood.



0.1% chance it happens.pic.twitter.com/pFwQu4VqGt — Polymarket (@Polymarket) December 24, 2025

Se ha señalado que el video correspondería de personas que viajan de Benín a Ghana para salvaguardarse de un diluvio pese a la nula probabilidad y falta de pruebas de un primer evento de dicha magnitud.

Pese a esto, Ebo Noah habría construido entre ocho y 10 arcas de madera como se lee en las escrituras, con capacidad de albergar hasta 5 mil personas.

Aunado a las personas, Ebo Noah ha asegurado que los animales también se han acercado por su propia cuenta a las arcas, aunque no hay video sobre lo dicho.

Ebo Noah anuncia que diluvio se pospone para construir más arcas

A horas de que tuviera lugar el diluvio, Ebo Noah anunció que el evento fue pospuesto por Dios, todo con la intención de que se construyan más arcas, tal como compartió en sus redes sociales.

Este anuncio se da después de que cientos de ghaneses habrían entregado sus bienes para poder ingresar a las ocho arcas que los salvarían del diluvio.

Sin embargo, la misma cuenta de Ebo Noah ha compartido que al rezar y pedir durante estas últimas 3 semanas e interceder por todo el mundo, logró comprarse un nuevo Mercedes Benz.