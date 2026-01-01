Con el 2026 llegando en unas horas, muchos han vuelto a hablar de las profecías de Nostradamus, principalmente aquellas que podrían impactar directamente en el año.

Estas profecías de Nostradamus para 2026 hablan de una guerra, crisis en algunas ciudades y sismas políticos en general. A continuación te daremos los detalles.

Nostradamus (Especial)

Profecías de Nostradamus para 2026

Hay cuatro profecías de Nostradamus que han sido señaladas que hablan del 2026; aquí las tienes:

Soles oscuros: De acuerdo con intérpretes de las profecías de Nostradamus, el eclipse solar de 2026 que cubrirá Europa había sido vaticinado, debido a menciones a la aparición de “soles oscuros” y “fuegos celestiales”. Guerra de Siete Meses: Otra profecía para 2026 es que habrá una guerra que cubrirá gran parte del año; esto debido al aumento en las tensiones bélicas en Europa. Algunos mencionan que habla del conflicto actual de Rusa y Ucrania. Enjambre de abejas: Este pasaje también es señalado como profético para 2026; el “enjambre” se ha interpretado como los políticos del mundo, los cuales parecen encontrar menos acuerdos que en antaño. Ciudad de sangre: Finalmente está la cuarteta II:26 que habla de la ciudad de Ticino, Suiza, como “inundada de sangre”, lo cual se interpreta como una gran catástrofe tanto local, como mundial.

¿Son válidas las profecías de Nostradamus para 2026?

Aunque existen muchos interpretes de las profecías de Nostradamus para 2026, también hay un gran sector que piensa que estas han sido malentendidas de manera histórica.

Por un lado, porque las profecías de Nostradamus no mencionan específicamente al 2026; de hecho, se han tomando las cuartetas con el número “26″ de manera arbitraria, señalando que son las que hablan de este año.

También está el hecho que las profecías fueron escritas en una época donde no se tenía un conocimiento global, por lo que todos los eventos están acotados a Europa, principalmente a Francia y regiones cercanas.

Finalmente se ha mencionado que no hay una buena traducción del texto original de las profecías, el cual fue escrito en un francés antiguo combinado con latín, con faltas de ortografía, en un lenguaje ambiguo y múltiples versiones.

Por lo que una misma profecía puede valer para prácticamente cualquier evento pasado o futuro, si es que se sabe cómo darle una interpretación adecuada al mismo.