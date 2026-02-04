Daniella Cabello es una cantante, productora y figura política venezolana. Es hija de Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más fuerte del chavismo. En febrero de 2026 fue nombrada ministra de Turismo por Delcy Rodríguez, quien funge como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Debido a su cercanía con la cúpula del poder, fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos bajo acusaciones de participación en actos que socavan la democracia y por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos y represión en contra del pueblo venezolano.

¿Quién es Daniella Cabello?

Daniella Cabello ha consolidado una carrera que mezcla la música con la gestión pública. En 2014, saltó a la fama mediática con el sencillo “Invencible”, una canción inspirada en el fallecido Hugo Chávez.

En el ámbito televisivo, se desempeñó como productora del polémico programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal y conducido por su padre. Además, ha sido la imagen principal de las campañas “La verdad de Venezuela” de la Fundación Jorge Rodríguez Padre.

Daniella Cabello, cantante, productora y actual ministra de Turismo en Venezuela (@danicabello11/ Instagram )

¿Qué edad tiene Daniella Cabello?

Nacida el 11 de abril de 1992, Daniella Cabello tiene 33 años en 2026.

¿Quién es la pareja de Daniella Cabello?

Daniella Cabello está casada desde diciembre de 2019 con el cantante y productor musical Omar Acedo, con quien comparte proyectos en la industria del entretenimiento en su país.

¿Qué signo zodiacal es Daniella Cabello?

Daniella Cabello es Aries. A las personas nacidas bajo este signo se les asocia con personalidades impulsivas y de temperamento fuerte, un perfil comúnmente relacionado con el liderazgo y la determinación.

¿Daniella Cabello tiene hijos?

Sí, fruto de su matrimonio con Omar Acedo, Daniella Cabello tiene una hija.

¿Qué estudió Daniella Cabello?

Daniella Cabello cuenta con formación en el área de las ciencias sociales:

Inició sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

También se inscribió en la carrera de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil.

¿En qué ha trabajado Daniella Cabello?

La trayectoria profesional de Daniella Cabello combina la música con cargos en la administración pública: