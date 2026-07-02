Christine Lagarde es una abogada, economista y política francesa que actualmente preside el Banco Central Europeo (BCE), institución encargada de la política monetaria de la eurozona.

A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la economía internacional, tras ocupar cargos de alto nivel tanto en el gobierno de Francia como en organismos financieros multilaterales.

Christine Lagarde anunció que los bancos centrales deberán adaptar sus métodos para medir y anticipar los cambios económicos ante un entorno de transformación acelerada, destacando que herramientas como la inteligencia artificial tendrán un papel cada vez más relevante en materia de política monetaria.

¿Quién es Christine Lagarde?

Christine Madeleine Odette Lagarde es una abogada, economista y política francesa con una destacada trayectoria en el sector público y en las principales instituciones financieras internacionales.

A lo largo de su carrera ocupó cargos como ministra de Economía, Finanzas e Industria de Francia, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, desde 2019, presidenta del Banco Central Europeo.

Su carrera ha estado marcada por la gestión de crisis económicas internacionales y por impulsar políticas de estabilidad financiera.

Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional y posteriormente la primera mujer en presidir el Banco Central Europeo, consolidándose como una de las líderes económicas más influyentes del mundo.

Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Christine Lagarde?

Christine Lagarde tiene 70 años. Nació el 1 de enero de 1956, en París, Francia.

¿Quién es la pareja de Christine Lagarde?

Christine Lagarde no está casada actualmente. Desde hace varios años mantiene una relación con el empresario francés Xavier Giocanti.

¿Qué signo zodiacal es Christine Lagarde?

Christine Lagarde nació el 1 de enero, por lo que su signo zodiacal es Capricornio.

Este signo pertenece al elemento Tierra y suele asociarse con características como la disciplina, la perseverancia, la responsabilidad y la capacidad de liderazgo.

¿Christine Lagarde tiene hijos?

Sí. Christine Lagarde es madre de dos hijos.

¿Qué estudió Christine Lagarde?

Christine Lagarde desarrolló una sólida formación jurídica y política que posteriormente complementó con experiencia internacional.

Licenciatura en Derecho por la Universidad París X Nanterre.

Maestría en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence (Sciences Po Aix).

Formación académica en Holton-Arms School, en Bethesda, Maryland (Estados Unidos), durante un intercambio estudiantil.

Estudios complementarios enfocados en derecho internacional, administración pública y asuntos económicos.

¿En qué ha trabajado Christine Lagarde?

Christine Lagarde es ampliamente reconocida por su trayectoria en el ámbito jurídico, el gobierno francés y las instituciones financieras internacionales.