Barbera Hale Thornhill es una empresaria, filántropa y líder cívica estadounidense que fue confirmada por el Senado de Estados Unidos para dirigir la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado.
Antes de llegar al cargo, Thornhill desarrolló una carrera en el sector empresarial y participó en organizaciones filantrópicas dedicadas a la atención de niñas, niños y familias afectados por la pobreza, el abuso y la violencia.
¿Quién es Barbera Thornhill?
Barbera Hale Thornhill es una ejecutiva empresarial y filántropa estadounidense, reconocida por su trabajo en el sector del diseño de interiores y su participación en organizaciones cívicas de Los Ángeles, California.
Fue presidenta de Impact Design, una firma especializada en diseño de interiores, y ocupó cargos de liderazgo en asociaciones enfocadas en recaudar fondos para apoyar a menores en situación vulnerable.
Su trayectoria también incluye la participación en consejos y organizaciones culturales y de política internacional, entre ellos el Getty Research Institute Council, el World Affairs Council y el Pacific Council on International Policy.
¿Qué edad tiene Barbera Thornhill?
Barbera Thornhill tendría alrededor de 78 años, según algunas fuentes; sin embargo, su fecha de nacimiento no ha sido confirmada públicamente.
¿Barbera Thornhill tiene pareja?
En una declaración presentada ante el Senado en 2020, Barbera Thornhill indicó que estaba divorciada.
¿Qué signo zodiacal es Barbera Thornhill?
No es posible determinar el signo zodiacal de Barbera Thornhill porque su fecha de nacimiento no está confirmada en las fuentes oficiales.
¿Barbera Thornhill tiene hijos?
Sí. Durante sus comparecencias ante el Senado, Barbera Thornhill ha mencionado a su hijo, Hale Thornhill-Wilson. En una declaración también se refirió a Odera “Oddie” Nwobi como alguien a quien considera como un segundo hijo.
¿Qué estudió Barbera Thornhill?
Barbera Thornhill asistió a tres universidades estadounidenses: la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), George Washington University, en Washington D. C., y North Carolina State University, en Raleigh, Carolina del Norte.
¿En qué ha trabajado Barbera Thornhill?
Barbera Thornhill ha combinado su experiencia empresarial con una trayectoria de filantropía y participación cívica.
Antes de incorporarse al Departamento de Estado, trabajó en el sector privado y colaboró con organizaciones que apoyan a menores, promueven la educación y desarrollan programas culturales y comunitarios.
Entre los principales cargos y actividades de su trayectoria se encuentran:
- Presidenta de Impact Design: encabezó una empresa de diseño de interiores con sede en Los Ángeles.
- Fundadora de una empresa de importación: durante su etapa universitaria, inició un negocio dedicado a comercializar revestimientos murales procedentes de Asia, de acuerdo con su testimonio ante el Senado.
- Children’s Institute de Los Ángeles: fue secretaria de su consejo directivo y participó en iniciativas para recaudar fondos destinados a atender a niñas, niños y familias afectados por la violencia.
- Presidenta de The Colleagues: encabezó esta organización filantrópica de mujeres que recauda fondos para apoyar al Children’s Institute.
- Getty Research Institute Council y Getty Paintings Council: participó en consejos vinculados con instituciones culturales y artísticas.
- World Affairs Council y Pacific Council on International Policy: colaboró con organizaciones dedicadas a los asuntos internacionales y las relaciones globales.
- Library Foundation of Los Angeles, Scouts BSA y National Children’s Chorus: participó en actividades relacionadas con la alfabetización, el desarrollo juvenil y la cultura.
- Nominada a embajadora en Singapur: fue propuesta para el cargo durante la administración de Donald Trump en 2019, pero no llegó a asumirlo.
- Directora de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas: fue confirmada por el Senado el 7 de agosto de 2026, con rango de embajadora en funciones.