Barbera Hale Thornhill es una empresaria, filántropa y líder cívica estadounidense que fue confirmada por el Senado de Estados Unidos para dirigir la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado.

Antes de llegar al cargo, Thornhill desarrolló una carrera en el sector empresarial y participó en organizaciones filantrópicas dedicadas a la atención de niñas, niños y familias afectados por la pobreza, el abuso y la violencia.

¿Quién es Barbera Thornhill?

Barbera Hale Thornhill es una ejecutiva empresarial y filántropa estadounidense, reconocida por su trabajo en el sector del diseño de interiores y su participación en organizaciones cívicas de Los Ángeles, California.

Fue presidenta de Impact Design, una firma especializada en diseño de interiores, y ocupó cargos de liderazgo en asociaciones enfocadas en recaudar fondos para apoyar a menores en situación vulnerable.

Su trayectoria también incluye la participación en consejos y organizaciones culturales y de política internacional, entre ellos el Getty Research Institute Council, el World Affairs Council y el Pacific Council on International Policy.

¿Qué edad tiene Barbera Thornhill?

Barbera Thornhill tendría alrededor de 78 años, según algunas fuentes; sin embargo, su fecha de nacimiento no ha sido confirmada públicamente.

¿Barbera Thornhill tiene pareja?

En una declaración presentada ante el Senado en 2020, Barbera Thornhill indicó que estaba divorciada.

¿Qué signo zodiacal es Barbera Thornhill?

No es posible determinar el signo zodiacal de Barbera Thornhill porque su fecha de nacimiento no está confirmada en las fuentes oficiales.

¿Barbera Thornhill tiene hijos?

Sí. Durante sus comparecencias ante el Senado, Barbera Thornhill ha mencionado a su hijo, Hale Thornhill-Wilson. En una declaración también se refirió a Odera “Oddie” Nwobi como alguien a quien considera como un segundo hijo.

¿Qué estudió Barbera Thornhill?

Barbera Thornhill asistió a tres universidades estadounidenses: la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), George Washington University, en Washington D. C., y North Carolina State University, en Raleigh, Carolina del Norte.

¿En qué ha trabajado Barbera Thornhill?

Barbera Thornhill ha combinado su experiencia empresarial con una trayectoria de filantropía y participación cívica.

Antes de incorporarse al Departamento de Estado, trabajó en el sector privado y colaboró con organizaciones que apoyan a menores, promueven la educación y desarrollan programas culturales y comunitarios.

Entre los principales cargos y actividades de su trayectoria se encuentran: