Robert Lighthizer es un abogado estadounidense y exfuncionario del gobierno de Estados Unidos, reconocido por desempeñarse como Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) durante la primera administración de Donald Trump. Es considerado uno de los principales impulsores de la política de aranceles y de la guerra comercial con China, además de participar en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Quién es Robert Lightizer?

Robert Lightizer es un abogado, funcionario y especialista en comercio internacional. Dentro de su trayectoria destaca como ex funcionario de Estados Unidos, donde se desempeñó como Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) durante la primera administración de Donald Trump, entre 2017-2021.

También es considerado uno de los principales impulsores de la política de aranceles y de la guerra comercial con China, además de participar en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Muchas de estas políticas comerciales han sido continuadas, y en algunos casos ampliadas bajo la administración de Joe Biden.

¿Qué edad tiene Robert Lightizer?

Robert Lightizer nació el 11 de octubre de 1947 en Ashtabula, Ohio, Estados Unidos. En 2026 tiene 78 años de edad.

¿Robert Lightizer tiene hijos?

Sí, Robert Lightizer está casado con Kathryn Lightizer y tiene dos hijos. Sin embargo, ha mantenido a su familia alejada de la vida pública, por lo que existen pocos detalles sobre ellos.

¿Qué estudios tiene Robert Lightizer?

Robert Lightizer estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown, donde obtuvo en 1969 un título en el grado Bachelor of Arts. Posteriormente obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia.

¿En qué ha trabajado Robert Lightizer?

El ex Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lightizer, ha desarrollado una carrera enfocada en el comercio internacional, la política comercial y el derecho.

Entre los cargos más relevantes de su trayectoria se encuentran:

1978-1983: Asesor del senador Bob Dole en asuntos financieros.

en asuntos financieros. 1983-1985: Subrepresentante Comercial de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan .

durante la administración de . 1985-2017: Socio del despacho Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP , especializado en comercio internacional.

, especializado en comercio internacional. 2017-2021: Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) durante el primer gobierno de Donald Trump.

Durante su gestión encabezó la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), impulsó la política de aranceles contra productos chinos y promovió medidas para fortalecer la industria manufacturera estadounidense.