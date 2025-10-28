Starlink ofrece internet gratuito en Jamaica tras huracán Melissa

Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, empresa de Elon Musk, informó que ofrecerá internet gratuito en Jamaica por el paso del huracán Melissa.

Gracias a su tecnología, el internet Starlink podría llegar a las zonas rurales o remotas que hayan sido afectadas por el huracán Melissa, permitiéndole a sus habitantes mantenerse comunicados.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el huracán Melissa alcanzó la categoría 5 en la madrugada del lunes, mientras que el martes tocó tierra con fuertes vientos de 295 km/h.

huracán Melissa (Especial)

De acuerdo con un comunicado compartido por Starlink este 28 de octubre de 2025, el servicio de internet satelital de Elon Musk será gratuito hasta finales de noviembre para quienes se vean afectados por el huracán Melissa.

“Para quienes se vean afectados por el huracán Melissa en Jamaica y las Bahamas, el servicio de Starlink será gratuito hasta finales de noviembre para ayudar con las labores de respuesta y recuperación”, dijo la empresa.

La medida busca facilitar los trabajos de rescate y comunicación en la población tras los destrozos causados por el huracán Melissa, lo que fue agradecido por habitantes y autoridades.

Desde antes de tocar tierra, el huracán Melissa había comenzado a sumar víctimas con al menos 3 personas muertas, todas durante los preparativos de la tormenta; dos cortando árboles y una mujer electrocutada.