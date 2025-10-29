A media tarde del martes 28 de octubre el huracán Melissa pasó la isla de Jamaica, llegando como categoría 5.

El primer ministro del país caribeño, Andrew Holness, declaró la región como “zona catastrófica”.

Tras ver su paso por Jamaica, el huracán Melissa se degradó a categoría 3, dejando a la mayor parte del país con inundaciones y sin electricidad.

#ÚLTIMAHORA | El primer ministro de Jamaica declara al país como "zona catastrófica". pic.twitter.com/Fgi2PBKbK7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2025

Huracán Melissa se degrada a categoría 3; México fuera de peligro

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón ahora se abre paso rumbo al suroriente de Cuba.

Sin embargo, el organismo mantuvo la alerta por peligro de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslaves en Haití y República Dominicana.

huracán Melissa (Especial)

Otros reportes indican que el huracán Melissa presenta vientos de hasta 205 kilómetros por hora.

De acuerdo con los pronósticos, se espera que el ciclón toque tierra en Cuba durante la madrugada del miércoles 29 de octubre.

Hasta el momento, son seis provincias de La Habana las que permanecen en alerta:

Granma

Santiago de Cuba

Guantánamo

Holguín

Las Tunas

Camagüey

De acuerdo con la trayectoria prevista, se espera que el jueves 30 de octubre el huracán Melissa llegue a las Bahamas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional aseguró que el ciclón no representa un peligro para México debido a la distancia y trayectoria que presenta.