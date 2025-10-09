El Doctor Hussam Abu Safiya, director de un hospital en la Franja de Gaza, en Palestina, fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2025.

Esto debido a su labor humanista con el pueblo palestino durante la guerra con Israel, la cual hasta el momento no ha abandonado.

¿Quién es el Doctor Hussam Abu Safiya?

El Doctor Hussam Abu Safiya es un destacado médico palestino, reconocido por su labor humanista durante los ataques israelíes en Gaza.

Fue secuestrado por tropas israelíes debido a esta labor y amenazado para que cesara con su ayuda a los heridos por la guerra.

Doctor Hussam Abu Safiya, director de hospital en Gaza, nominado al Nobel de la Paz 2025 (Hussam Abu Safiya / FB)

El Doctor Hussam Abu Safiya no renunció a esta tarea, situación que provocó que uno de sus hijos fuera asesinado por el Ejército de Israel como amenaza.

¿Qué edad tiene el Doctor Hussam Abu Safiya?

El Doctor Hussam Abu Safiya nació el 21 de noviembre de 1973, por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa del Doctor Hussam Abu Safiya?

El Doctor Hussam Abu Safiya sí está casado.

¿Cuántos hijos tiene el Doctor Hussam Abu Safiya?

El Doctor Hussam Abu Safiya tiene actualmente 5 hijos, esto toda vez que sufrió la muerte de un sexto hijo.

Quien fue asesinado por un dron del Ejército de Israel en la guerra en Gaza.

Doctor Hussam Abu Safiya, director de hospital en Gaza, nominado al Nobel de la Paz 2025 (Hussam Abu Safiya / FB)

¿Qué estudió Doctor Hussam Abu Safiya?

Hussam Abu Safiya estudió Medicina, en donde se especializó en Pediatría.

¿En qué ha trabajado el Doctor Hussam Abu Safiya?

El Doctor Hussam Abu Safiya es director de un hospital en la Franja de Gaza, el cual se ha dedicado a ayudar a niños y heridos por la Guerra en Gaza.

Doctor Hussam Abu Safiya, director de hospital en Gaza, nominado al Premio Nobel de la Paz 2025

El doctor Hussam Abu Safiya fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en la guerra con Israel.

La organización The Rights Forum destacó que el reconocido médico palestino no abandonó su puesto y continuó con la atención de niños y otros heridos en un hospital en Gaza, durante los incesantes bombardeos israelíes.

Esto quedó reflejado en el compromiso con ayudar al pueblo palestino, pues no dejó su labor pese a las constantes amenazas del Ejército de Israel.

Incluso, señalan, tropas israelíes mataron a su hijo de 15 años como forma de amenaza para que renunciara a su profesión, situación a la que continuamente se ha negado a hacer.