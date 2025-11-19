Hoy martes 18 de noviembre, el Diccionario de Cambridge eligió “parasocial” como la palabra de este año 2025; te decimos por qué.

Y es que el término parasocial se refiere a las relaciones unilaterales que una persona establece con alguna figura famosa, ya sea celebridades, influencers e incluso algún personaje ficticio.

Diccionario de Cambridge elige “parasocial” como la palabra del año

Mediante un comunicado, el Diccionario de Cambridge, uno de los más reconocidos en el idioma inglés, eligió “parasocial” como la palabra del año por tres motivos principales:

El aumento exponencial en la búsqueda de “parasocial” a través de los motores de búsqueda por internet

Incremento en el uso de la palabra “parasocial” en redes sociales

Aumento del uso de “parasocial” en las aplicaciones de inteligencia artificial (IA)

Diccionario (Unsplash)

De acuerdo con el Diccionario de Cambridge, en este 2025 aumentaron las relaciones parasociales que han establecido las personas a nivel mundial.

El Diccionario de Cambridge detalló que a partir del 30 de junio de 2025, las búsquedas sobre el significado de “parasocial” incrementaron debido al creador de contenido IShowSpeed.

Esto luego de que durante una transmisión por internet bloqueó a un seguidor al que calificó de ser un “parasocial número 1″.

Asimismo, luego del uso de las aplicaciones con IA, el Diccionario de Cambridge actualizó la definición de “parasocial”, añadiendo también las relaciones que algunas personas pueden establecer con alguna IA.

Colin McIntoch, editor en jefe del Diccionario de Cambridge, aseguró que en 2025 la fascinación de las personas por los famosos y sus vidas alcanzó nuevos registros , siendo cada vez más descrita una “relación parasocial” en redes sociales.

La finalidad, según McIntoch, es que las personas utilizan su imaginación para establecer alguna “relación parasocial”, creyendo que mientras más lo hagan más posibilidades tienen de que ocurra en la realidad.