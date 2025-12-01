La Universidad de Oxford anunció que “Rage bait” ha sido elegida como su palabra del año 2025, luego de una votación que duró varios días dentro de la institución.

“Rage bait”, la palabra del año 2025 de la Universidad de Oxford, está íntimamente ligada a la cultura digital, de ahí que haya sido elegida.

¿Qué significa “Rage bait”?

De acuerdo con la misma Universidad de Oxford, “Rage bait” (que se puede traducir como “carnada de ira”), refiere a contenidos en línea diseñados para provocar enojo.

El “Rage bait” son todas aquellas publicaciones en portales, redes sociales e incluso videos, cuyo único fin es generar tráfico y vistas en base a hacer enojar a la gente.

Rage Bait (Especial / Getty Images)

Por lo general, estos contenidos tienen títulos alarmantes o amarillistas y exponen datos u opiniones de una manera tendenciosa provocando indignación entre la audiencia.

Irónicamente, más que causar rechazo entre el público, estos contenidos son muy solicitados; tanto por aquellos que están de acuerdo con lo presentado, como con los que están en contra.

De ahí que sea un “cebo”, pues se atrapa la atención del público que está molesto con la publicación, y que busca “desmentir” lo ahí señalado, aumentando números e ingresos del mismo contenido.

¿Por qué se eligió “Rage bait” como la palabra de 2025?

“Rage bait” se eligió como palabra del año 2025 por la Universidad de Oxford, luego de una votación de 3 días, tomando en cuenta la opinión de 30 mil personas.

Además también se recurrió a un análisis de la misma Universidad de Oxford, donde se menciona que el uso de “Rage bait” se triplicó en 2025.

Al parecer durante el año, las publicaciones en línea de este tipo aumentaron de manera significativa, tanto de creadores de contenido, como del público en general.

De ahí que, para bien o para mal, esta fue la palabra más usada en las interacciones en internet durante 2025.

Aunque no se mencionó si se tomaron en cuenta a todos los idiomas o solo a la lengua inglesa.