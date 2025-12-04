Como cada año, el Pantone Color Institute dio a conocer cuál será el color que lidere las principales tendencias y movimientos del próximo año.

Siendo que anunciaron Cloud Dancer como el color del año 2026. Este es un color blanco que fue descrito como una invitación a la relajación y concentración.

“Un blanco neutro y sutil cuya presencia etérea actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso. PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza una influencia tranquilizadora en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión serena”. Pantone

Cloud Dancer, el color del año 2026 de Pantone

La revelación de Cloud Dancer como el color del año rápidamente generó opiniones divididas entre artistas, coloristas y amantes de las tonalidades.

Esto debido a que da la impresión de ser un color completamente vacío y plano en comparación a los colores de años pasados.

Aún así, hay especialistas que sostienen la idea de Cloud Dancer como una propuesta que tiene potencial para las tendencias del próximo año.

Esto debido a que es un color que requiere de contrastes y texturas que lo convierten en un complemento ideal para cualquier tipo de combinación.

Algunos incluso apuntan a que la tendencia en blanco del 2026 ya había mostrado sus primeras pistas a finales de este año.

Un ejemplo que ha sido citado por coloristas en el marco del anuncio de Pantone es el lanzamiento de Lux, el álbum de Rosalía que entra dentro de este esquema de color.

Colores del año según Pantone desde el 2020

Durante los últimos cinco años Pantone había estado sorprendiendo con una selección más colorida, por lo que la llegada de Cloud Dancer vino a romper por completo este esquema.

Estos son los colores Pantone de años recientes desde el 2020:

2025: Mocha Mousse

2024: Peach Fuzz

2023: Viva Magenta

2022: Very Peri

2021: Ultimate Gray e Illuminating

2020: Classic Blue