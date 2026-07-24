El primer ministro de Canadá, Mark Carney dio un agradecimiento públicamente a la presidenta, Claudia Sheinbaum y al mismo pueblo de México debido al apoyo dado para enfrentar la crisis por los incendios forestales.

“Voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer a la presidenta Sheinbaum y al pueblo mexicano por enviar 200 bomberos para ayudarnos con nuestros incendios aquí”. Mark Carney, primer ministro de Canadá,

Luego de que el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum envió 200 bomberos para apoyar el combate de los incendios forestales que afectan a Canadá.

Dicho despliegue de bomberos mexicanos a Canadá por los incendios forestales se dio con la llegada de 100 elementos organizados en cinco brigadas a Ontario a mediados de junio.

Mientras que otros 100 bomberos mexicanos llegaron a principios de julio hacia Columbia Británica de Canadá.

Carney: "I'm going to take this opportunity to thank President Scheinbaum and the Mexican people for sending 200 firefighters to help us with our fires here. That's what friends do when you have crisis and fires." pic.twitter.com/AF8Rcr7pzt — Scott Robertson (@sarobertson_) July 23, 2026

Carney envía indirecta a Trump en agradecimiento a Sheinbaum por bomberos en Canadá para combatir incendios

Durante el agradecimiento a Sheinbaum por bomberos en Canadá para combatir incendios, el primer ministro de Canadá, Carney al parecer mandó una indirecta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Pues ante la amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% a ciertos productos canadienses por negligencia de humo de los incendios forestales que afecta la calidad del aire en territorio estadounidense.

Carney expresó con firmeza en el agradecimiento a Sheinbaum por bomberos que “eso es lo que hacen los amigos cuando enfrentan una crisis. Es nuestro momento de necesidad y México está respondiendo”, en lo que parece ser la respuesta del primer ministro de Canadá a Trump y sus medidas.