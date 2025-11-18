Claudia Sheinbaum, presidenta de México, agradeció las palabras del primer ministro de Canadá, Mark Carney, al calificarla como una mujer con una disciplina excepcional.

“Primero agradecerle las palabras al ministro Carney, la verdad es que cuando vienen visitantes, primeros ministros, presidentes, presidentas, se quedan con una emoción enorme. México es un país extraordinario, la sola entrada a Palacio Nacional, el Palacio que fue iniciado en la época de la Colonia… se construyó donde era la casa de Moctezuma… los murales de Diego Rivera… Museo de Antropología, el Templo Mayor… quedan maravillados de nuestro país y por supuesto del país y del proceso que está viviendo México. Yo agradezco las palabras del ministro Carney, también se fue maravillado el presidente Macron de Francia” Claudia Sheinbaum

Aunque los elogios de Mark Carney fueron en el sentido personal y profesional, Claudia Sheinbaum dijo que los visitantes a México se quedan con una emoción enorme debido a que tenemos un país extraordinario.

De hecho destacó las dos más recientes visitas de Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, quienes dijo quedaron maravillados.

Claudia Sheinbaum también dijo que no solo les maravilla el país sino el proceso que esta viviendo México.

Mark Carney, primer minstro de Canadá, elogia disciplina de Clauda Sheibaum: “Es excepcional”

Claudia Shienbaum dio esas declaraciones en su conferencia mañanera luego de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que ella es excepcional, de acuerdo con lo que ha demostrado en su gestión en lo que va de su gobierno.

Mark Carney dijo en un foro empresarial en Montreal, sobre la reunion que tuvo recientemente con Claudia Sheinbaum en México, que es una mujer con una disciplina inusual.

Mark Carney destaca Gabinete de Seguridad y mañaneras de Claudia Sheinbaum

Muestra de esa disciplina inusual es que Claudia Sheinbaum se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana y media hora despues de iniciar sus reuniones encabeza la conferencia mañanera diaria.

Destacó que encabeza reuniones personalmente a a las 6:00 horas, en referencia al Gabinete de Seguridad, y después tiene una conferencia de prensa de alrededor de hora y media.

Mark Carney incluso bromeó que no tiene material para una conferencia de prensa de esa magnitud.