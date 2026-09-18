La grabación de Survivor en una isla de Honduras ha desatado un conflicto entre habitantes locales, pescadores y las empresas responsables de la producción del reality que se emitirá por TV Azteca.

Comunidades garífunas denuncian que las restricciones impuestas en la zona han afectado sus actividades cotidianas, desde la pesca hasta el acceso al agua, además de generar preocupaciones por posibles impactos ambientales.

La tensión ha aumentado con protestas, órdenes de desalojo y acusaciones de que el proyecto de la televisora de Ricardo Salinas Pliego beneficia intereses privados por encima de los derechos de la población local.

Grabación de Survivor, transmitido por TV Azteca, afecta a pescadores y desove de tortugas

Las denuncias de habitantes en playa Uva, ubicada en la isla conocida como Cayo Cochino Menor, se basan en que los pescadores no pueden salir a trabajar, no pueden conseguir agua y las tortugas carey se han visto interrumpidas en su ciclo de desove.

Las denuncias de los locales es que ni las autoridades están con ellos ya que un juzgado en San Pedro Sula, capital de Honduras, autorizó desalojar a “los ocupantes no autorizados” cuando ellos son originarios de esas tierras.

Los habitantes de la zona de la costa del Atlántico Hondureño son garífunas, pobladores ancestrales del sitio.

Cuarzo Producciones, empresa española de espectáculos, aún no inicia el rodaje de Survivor y ya ha generado molestias y afectaciones en la pequeña isla.

Pueblos originarios de Honduras denuncian representación en beneficio de Ricardo Salinas Pliego

Los pobladores originarios tiene activo el campamento Por la Vida, a pesar de que legalmente el sitio pertenece a Ricardo Salinas Pliego, por inversiones mediante el consorcio Sociedad de Inversiones Ecológicas y Fundación Azteca Honduras.

La decisión del juez para desalojarlos es vista como un acto de represión en beneficio directo del empresario mexicano dueño de Grupo Salinas.

Los habitantes locales, en voz de la líder social Miriam Miranda, ven una terrible crisis social, política y medioambiental y un episodio más de violencia contra los pueblos originarios.