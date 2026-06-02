El gobierno de Japón, a través de la primera ministra Sanae Takaichi, presiona a las autoridades de Irán para que logren un acuerdo con Estados Unidos.

Esta petición ocurre en un momento donde Irán suspendió toda negociación con Estados Unidos, luego de que ambos países intercambiaran ataques a sus instalaciones militares.

Japón insta a Irán a retomar negociaciones con Estados Unidos para alcanzar tregua

Sanae Takaichi ha exhortado al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a retomar la senda del diálogo con la administración del presidente Donald Trump.

La primera ministra de Japón busca que la Guardia Revolucionaria demuestre una postura más abierta frente a los borradores de paz que se han discutido intensamente durante las últimas semanas.

El Gobierno nipón busca actuar como un puente de mediación esencial ante el reciente anuncio de Teherán de suspender las conversaciones en respuesta directa a las ofensivas militares israelíes en el sur de Líbano.

A pesar de este panorama regional complejo, la oficina de Takaichi ha ratificado su compromiso de colaborar con diversos líderes mundiales, incluyendo a Donald Trump. Ello para evitar un estancamiento prolongado que ponga en riesgo la seguridad colectiva.

Uno de los puntos más críticos tratados durante el contacto telefónico fue la necesidad de liberar el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Esto al enfatizar que se trata de una ruta vital para el suministro energético mundial que actualmente se encuentra comprometida.

Takaichi enfatizó que la navegación segura de las embarcaciones que permanecen varadas en la zona debe ser una prioridad inmediata para garantizar el flujo comercial global y reducir las hostilidades en el área.

Por su parte, Donald Trump ha manifestado proyecciones optimistas al sugerir que un acuerdo definitivo podría materializarse la próxima semana para finalizar la guerra iniciada en febrero.

No obstante, la escalada de violencia en Líbano y la oposición de Hezbolá representan obstáculos significativos que amenazan con descarrilar los esfuerzos por alcanzar una tregua en la región.