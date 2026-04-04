El Pentágono confirmó en su informe sobre la operación Furia Épica que al menos cuatro de los 365 soldados de Estados Unidos heridos en operativos en Irán serían de origen mexicano.

Asimismo, confirmó que la operación iniciada hace cinco semanas ha dejado 13 militares de Estados Unidos muertos, de los cuales siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.

fuego con Irán (Alireza Sotakbar / AP)

Cuatro soldados de Estados Unidos heridos en Irán son mexicanos y tres más son hispanos

El Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono indica que cuatro soldados de Estados Unidos están identificados como de origen mexicano, en tanto que otros tres serían hispanos.

En el mismo informe se detalla que el número de heridos lo concentran las siguientes dependencias de las Fuerzas Armadas:

63 heridos de la Armada

19 de la Infantería de Marina

36 de la Fuerza Aérea

Aunque se señala que la mitad de los militares heridos tiene menos de 30 años, el informe no contempla las posibles bajas o lesionados ocurridos este viernes, cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

Se cumple plazo que estableció Trump para abrir el estrecho de Ormuz

Es de recordar que Donald Trump estableció el 4 de abril como fecha límite para llegar a un acuerdo de paz y abrir el estrecho de Ormuz, pues de lo contrario, amagó con atacar las plantas energéticas de Irán.

Durante el mismo sábado, Irán ha autorizado la apertura parcial del estrecho de Ormuz para permitir el tránsito de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales.