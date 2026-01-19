Pedro Sánchez, presidente de España, lamenta accidente en España donde 20 personas murieron tras el descarrilamiento de trenes.

El mandatario compartió un mensaje en X para expresar sus condolencias y revelar los trabajos que se realizan tras el accidente.

Pedro Sánchez comparte mensaje tras accidente de trenes en España

El mensaje de Pedro Sánchez inició por expresar el profundo dolor que vive España tras el accidente que dejó varios muertos y 25 personas lesionadas.

"Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz“, escribió Pedro Sánchez en X.

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

Pedro Sánchez compartió sus condolencias a las familias de las víctimas mortales tras el descarrilamiento de trenes en la provincia de Córdoba.

"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro“, compartió Pedro Sánchez, quien aseguró que nada puede aliviar el dolor de los familiares de las víctimas.

Por último, Pedro Sánchez aseguró que los servicios de emergencia se encuentran trabajando de forma coordinada sin descanso para seguir lo trabajos en la zona.

Descarrilamiento de trenes en Córdoba, España, deja varios muertos (AFP / AFP)

Pedro Sánchez suspende su agenda tras el accidente en España

Tras el accidente en Córdoba, Pedro Sánchez decidió suspender su agenda de actividades del lunes 19 de enero.

Hasta el momento no se ha determinado el origen del accidente, el cual ocurrió a las 7:39, mientras viajaban 317 personas.

Se descarrilaron los últimos tres vagones, uno de estos se desvió a la entrada de Adamuz e invadió la vía contigua.

Esto provocó que el tren que viajaba de Madrid a Huelva también se descarrilara, provocando la muerte del conductor se este tren.