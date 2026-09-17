Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, celebró la propuesta de que Canadá se convierta en “miembro asociado” de la Unión Europea (EU).

En redes sociales, Pedro Sánchez simplemente puso una imagen de la bandera de la Unión Europea con la hoja de Maple al exterior del circulo de 12 estrellas.

Canadá buscaría alejarse de la influencia de Estados Unidos, lo cual ya ha generado el enojo del presidente Donald Trump quien amenazó con imponer aranceles a la UE por el “acto totalmente hostil”.

Pedro Sánchez da la bienvenida a propuesta para que Canadá sea miembro asociado de la UE (Especial)

Unión Europea y Canadá buscan mayor relación pero generan críticas

Ursula von der Leyen planteó el miércoles 16 de septiembre trabajar con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para que su país se a el primer Estado asociado.

Mark Carney estuvo presente en el Parlamento Europeo durante el anuncio y concordó en que profundizar los vínculos con Europa traerá beneficios para ambas partes.

La propuesta de Ursula von der Leyen ha generado críticas porque señalan que algunos estados miembros no fueron consultados, otros países de la región están en espera de convertirse en miembros, y que la figura no existe hasta ahora, ello además de la reacción negativa de Donald Trump.

Canadá no se convertirá en estado miembro de la UE

La propuesta implica acercamiento para fortalecer relación con la Unión Europea pero no significa que Canadá vaya a convertirse en miembro pleno.

El objetivo de convertirse en miembro asociado es que su relación vaya más allá de los acuerdos comerciales vigentes. Queda la duda si se van a reformar los mencionados tratados.

La utilidad del nuevo estatus de miembro asociado sería una mayor integración en cadenas de suministro de materiales críticos, baterías, tecnologías estratégicas, defensa, energía, Inteligencia Artificial, espacio, ciberseguridad, capacidad industrial y más.

También consideraría proyectos conjuntos de cooperación en el Artico, así como la participación de Canadá en el programa europeo de Erasmus+.