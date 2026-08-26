El presidente Donald Trump estaría preparando nuevas medidas económicas contra Canadá luego de que el primer ministro Mark Carney anunció represalias contra Estados Unidos “dólar por dólar”.

Mark Carney detalló que su gobierno elevaría hasta un 50% los aranceles a productos de Estados Unidos a fin de contrarrestar los ya impuestos por Trump; estos entrarían en vigor el 8 de septiembre.

Trump prepara nuevas medidas contra Canadá tras represalias de Mark Carney (Michelle Rojas)

Trump respondería a Mark Carney con nuevas medidas contra Canadá tras represalias “dólar por dólar”

Fuentes extraoficiales revelarían que Donald Trump prepara nuevas sanciones comerciales contra Canadá tras el anuncio de represalias “dólar por dólar” del primer ministro Mark Carney.

Canadá espera que los nuevos aranceles alcancen cerca de 27 mil 600 millones de dólares canadienses en productos estadounidenses, entre ellos:

Acero

Aluminio

Electrodomésticos

Productos agrícolas

Electrónicos

Maquinaria

Diversos bienes de consumo

Donald Trump anunció aranceles contra productos de Canadá, en respuesta, Mark Carney aumentó las tarifas a productos de Estados Unidos y el conflicto comercial sigue escalando.

Ahora, la administración Trump evalúa nuevas acciones para presionar a Canadá luego de que las negociaciones entre ambos países fracasaran, lo que pone en riesgo diversas cadenas de suministro.

De acuerdo con la información, las nuevas medidas podrían incluir aranceles más altos de los ya anunciados. Hasta el momento, Donald Trump no ha confirmado nada sobre las posibles represalias.