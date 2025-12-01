Te contamos sobre el especial encuentro de Enrique Acevedo y su familia con el papa León XIV, de 70 años de edad.

El periodista y presentador Enrique Acevedo, de 47 años de edad, logró reunirse con el sumo pontífice.

Así fue el especial encuentro de Enrique Acevedo y su familia con el papa León XIV

Enrique Acevedo compartió en redes sociales que tuvo un encuentro especial con papa León XIV.

El conductor de En Punto de N+ posteó una foto de el papa León XIV saludando a su familia.

Enrique Acevedo y su familia con el papa León XIV (@enrique_acevedo / Instagram)

Dicho encuentro ocurrió en la Basílica de San Pedro en la Ciudad de El Vaticano.

Junto a su foto del encuentro con el papa León XIV, Enrique Acevedo compartió un mensaje, donde agradeció el momento.

Además, el periodista resaltó que las reflexiones del papa León XIV sobre temas como los migrantes y el periodismo “tienen un peso especial” entre su familia.

“Agradecidos por este momento con el Papa León XIV. Sus reflexiones sobre los migrantes y el periodismo tienen un peso especial en nuestra familia, evocando historias que han cruzado fronteras y generaciones”. Enrique Acevedo

Enrique exalta la forma en que el papa León XIV pide ejercer el periodismo

Además de presumir el encuentro que tuvo su familia con el papa León XIV, Enrique Acevedo habló de los valores que pide al periodismo el sumo pontífice.

Enrique Acevedo exaltó que el periodismo debe superar la desinformación y el sensacionalismo en el mundo contemporáneo.

Aquí las palabras con las que Enrique Acevedo cerró su mensaje en el que mostró el especial momento que tuvo con papa León XIV:

“En un mundo saturado de ruido, el papa nos llama a ejercer un periodismo que se eleve por encima de la desinformación y el sensacionalismo, y que se convierta en un baluarte de civilidad y comprensión profunda”. Enrique Acevedo