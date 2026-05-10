Pedro Sánchez, presidente de España, lanzó fuertes críticas a Isabel Díaz Ayuso por su viaje a México, donde la acusa de ir a dar lecciones de historia y generar vergüenza ajena.

“¿Habéis visto el espectáculo de Ayuso en México? Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena.” Pedro Sánchez

Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió con fuerza el legado español y la Conquista durante su estancia de más de 10 días en México.

Lo que provocó incidentes con diputadas y regidoras mexicanas, tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum y el acortamiento de su agenda.

Pedro Sánchez, presidente de España. ( Manu Fernandez/AP / AP)

Pedro Sánchez se va en contra Isabel Díaz Ayuso por su polémica gira en México

El presidente de España, Pedro Sánchez, arremetió contra Isabel Díaz Ayuso por su visita a México de más de 10 días en donde defendió la Conquista española.

“Menuda paciencia hay que tener con la derecha española, hasta incluso fuera de nuestras fronteras.” Pedro Sánchez

Ante esto, el gobierno español calificó el viaje de Ayuso como provocación innecesaria que perjudica las relaciones bilaterales con México, mientras la oposición lo defiende como promoción de inversiones y rechazo a la “leyenda negra”.

El ministro Óscar López y Pedro Sánchez hancalificado la visita de “ridícula” y “esperpento” pagado con dinero de los madrileños, aunque restan importancia al impacto diplomático.

Las tensiones con el gobierno de México y sus críticas tras defender la Conquista y a la figura de Hernán Cortés, hicieron que Ayuso tuviera que cancelar parte de su programa tras los desencuentros.

Entre ellos interrupciones en actos públicos y críticas por su discurso en defensa de la historia de España; además, Ayuso incluso acusó a Claudia Sheinbaum de “expulsarla” del país, algo que fue negado después.