Este jueves 6 de noviembre, Donald Trump firmó un acuerdo para reducir en Estados Unidos el costo de Ozempic junto a otros medicamentos para adelgazar.

Desde el pasado septiembre, la Organización Mundial de la Salud añadió el ingrediente activo de Ozempic, la semaglutida, a la lista de medicamentos que combaten la diabetes tipo 2.

Así como un tratamiento a largo plazo de la obesidad en adultos, ya que es uno de sus efectos secundarios y pese a su viralización, no sería un medicamento para adelgazar.

Ozempic (Novo Nordisk A/S)

Estados Unidos llega a acuerdo para reducir el costo de Ozempic y otros medicamentos para adelgazar

Tal como dio a conocer La Casa Blanca, Donald Trump acordó una “rebaja histórica” en el precio de Ozempic y Wegovy, presuntos medicamentos para adelgazar que combaten la diabetes y enfermedades cardíacas.

Ozempic bajó de los mil dólares a los 350 a través de TrumpRx, mientras que Wegovy redujo su costo de los mil 350 dólares a los 350 mensuales, para eliminar el riesgo de medicamentos no aprobados.

El acuerdo fue firmado con las empresas Eli Lily y Novo Nordisk, que incluye la cobertura Medicare, ya que dichos pacientes pagarían Ozempic y otros medicamentos para adelgazar por un copago de 50 dólares.

Dicha cobertura entrará en vigor el próximo 2026 con costos graduales para pacientes sin Medicare, aunque nuevas versiones de medicamentos para adelgazar como píldoras GLP costarán en sus dosis iniciales 150 dólares.

Asimismo, Donald Trump resaltó en la conferencia de prensa que planea bajar hasta 800% los medicamentos, ya que Estados Unidos pagaba hasta 15 veces más que otras naciones favorecidas.