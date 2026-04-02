Los tratamientos contra la obesidad van en aumento. Este 1 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la píldora fabricada por Eli Lilly.

La píldora de orforglipron, llamada Foundayo, es el segundo medicamento aprobado para tratar la obesidad o sobrepeso en adultos.

Su aprobación llega a un mes de que la FDA aprobara la píldora Wegoby, del fabricante Novo Nordisk. Un rival más de Ozempic utilizado por millones de personas.

Ozempic (Towfiqu barbhuiya / Unsplash)

Se espera que Foundayo comience a circular en Estados Unidos el próximo lunes de 6 abril.

Las personas con seguro podrían obtener el fármaco desde 445 pesos, un costo más bajo al comercial que oscilará entre 2,654 pesos y 6,218 pesos, según la dosis.

¿Cómo funciona Foundayo, la píldora de Eli Lilly para bajar de peso?

Foundayo, la píldora de Eli Lilly, es un fármaco GLP-1 para bajar de peso diseñado para adultos; en niños no se ha aprobado su eficacia.

Los medicamentos GLP-1 imitan la hormona que es clave para el apetito, la digestión y la regulación de la insulina.

Puede ser consumido por personas con problemas médicos relacionados con el peso, como la hipertensión, así como aquellas que padecen diabetes.

Esta puede tomarse a cualquier hora del día y sin restricciones de comida o agua, lo que resulta más atractivo ante su rival, la pastilla de Wegoby, misma que debe ingerirse a primera hora de la mañana y 30 minutos antes de comer o consumir bebidas.

Su existencia no es nueva, Foundayo inicialmente se presentó como un fármaco inyectable , reporta AP.

Sus efectos secundarios son similares a otros medicamentos GLP-1:

Náuseas

Estreñimiento

Efectos gastrointestinales

Pérdida de cabello.

Aunque está diseñada para personas adultas con sobrepeso, estudios han demostrado que quienes cambian su fármaco GLP-1 por Foundayo la utilizan para mantener su peso.