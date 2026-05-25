Un nuevo ataque a centros hospitalarios donde se atiende ébola en Congo derivó en el escape de al menos siete pacientes.

Se trata de siete pacientes con ébola que se encontraban en el hospital Mongbwalu, que está en la ciudad del mimso nombre epicentro de la epidemia, aunque algunos medios señalan que en realidad se trata de 18 casos sospechosos los que escaparon.

Como este incidente han sucedido al menos tres casos derivados de ataques a hospitales debido a que algunos sectores poblacionales niegan que sus familiares tenga ébola o que exista la enfermedad.

Desconocen paradero de pacientes con ébola que escaparon tras ataque a hospital

El paradero de las personas es desconocido tras huida del hospital entendido por un grupo humanitario de Médicos sin Fronteras.

Richard Lokudi, director del hospital de Mongbwalu, dijo que el acto generó pánico entre el personal médico, por lo que condenó el ataque violento.

Otros ataques a hospitales en Congo por negación del ébola

Otro caso en ocurrió en a misma ciudad de Mongbwalu en el que jovenes intentaron rescatar el cuerpo de un pastor católico muerto por ébola, pero fueron dipersados por personal del ejército.

Cabe recordar que la semana anterior fue quemado otro hospital en Rwuampara, debido a que se les prohibió a familiares recuperar el cuerpo de un hombre que murió de ébola.

Ante ello, en esa misma ciudad se elevaron a cabo entierros masivos que han molestado a familiares de los pacientes, quienes insisten en negar la enfermedad.