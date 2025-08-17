La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de custodios y funcionarios por la fuga de Zhi Dong Zhang, ciudadano de China conocido como Brother Wang.

Zhi Dong Zhang se fugó el 11 de julio de 2025 de su casa ubicada en la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), en donde cumplía arresto domiciliario.

Derivado de esta situación se emitió una alerta de captura para Zhi Dong Zhang, alias Brother Wang, quien está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Zhi Dong Zhang: Custodios y funcionarios bajo investigación de la FGR tras fuga de Brother Wang

La FGR ya investiga a custodios y funcionarios internos que podrían relacionados con la fuga de Zhi Dong Zhang, conocido como Brother Wang.

De acuerdo con la FGR, durante la investigación derivada de la fuga de Zhi Dong Zhang, se encontraron diversas irregularidades en su cadena de custodia.

Esto como la vigilancia que debió tener cuando se fugó, misma que parece era casi nula al momento en que todo ocurrió.

Asimismo, la FGR investiga que la empresa que proporcionó el brazalete de seguridad, el cual Brother Wang destruyó cuando huyó, no estaba certificada para proporcionar este servicio.

Por esto son investigados funcionarios, para conocer quien determinó que fuera esa empresa la encargada de colocar el brazalete.

En caso de detectar alguna irregularidad en este caso, tanto custodios como funcionarios podrían ser detenidos para rendir una declaración.

Zhi Dong Zhang (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Zhi Dong Zhang: Interpol emite tarjeta roja para localizar a Brother Wang

A más de un mes de la fuga Zhi Dong Zhang o “Brother Wang”, la Policía Internacional (Interpol), emitió una tarjeta roja para su búsqueda y localización.

Interpol señala que Zhi Dong Zhang podría haber huido de México tras su fuga, por lo que manifestó su decisión de ampliar su búsqueda a nivel internacional.

Esto principalmente en México, Estados Unidos, así como países de Centro y Sudamérica, además de Asia.

Es importante recordar que Zhi Dong Zhang cuenta con una orden de presentación en Estados Unidos, toda ve que está acusado del delito de tráfico de drogas, principalmente fentanilo y metanfetamina.